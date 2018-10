Preis für Grundstücke

BONN. Die Stadt Bonn erhöht den Erbbaupachtzins für ihre Grundstücke deutlich. Als Grundlage sollen aktuelle Bodenwerte genommen werden.

In einigen Fällen ist es schon zu entsprechenden Erhöhungen der Zahlungen gekommen. Aus einer Mitteilungsvorlage an die Kommunalpolitik geht beispielsweise hervor, dass für ein 392 Quadratmeter großes Grundstück in Tannenbusch, für das bisher monatlich 178 Euro fällig sind, ein Vertrag über eine monatliche Zahlung von 359 Euro mit den neuen Pächtern vereinbart worden sei.

Nach Auskunft aus der bei der Wirtschaftsförderung angegliederten Abteilung Liegenschaften vergibt die Stadt derzeit 500 Erbbaurechte, die überwiegende Zahl der Verträge hat sie mit Bürgern zu Wohnzwecken abgeschlossen. Im Jahr verhandelt die Stadt zwischen fünf und zehn neue Verträge aus, Tendenz steigend. Die Ursprungsidee, Familien mit Durchschnittseinkommen über Erbbaupacht die Chance auf ein Eigenheim zu ermöglichen, stammt aus den 1950er Jahren. Die Laufzeit erstreckt sich in der Regel auf 99 Jahre. „Viele unserer Vertragspartner sind nun alt und denken über einen Verkauf ihrer Häuser nach“, erklärte Alfred Beißel, für Liegenschaften zuständiger Abteilungsleiter.

Aus seiner Sicht sei es notwendig, die bisher gezahlten „minimalen Zinsen“ anzupassen, um „eine finanzielle Schieflage zu bereinigen“. Die Wertabweichungen zwischen den alten Verträgen und aktuellen Bodenwerten lägen wegen der „explosiven Bodenpreisentwicklung“ schließlich durchschnittlich bei 50 bis 60 Prozent, so Beißel. Er betont allerdings, dass die geänderten Konditionen nur bei einem Verkauf an Dritte erfolgten. Bei der Weitergabe innerhalb der Familie blieben Verträge bestehen.

Haushaltslage ist angespannt

Nicht jedem gefällt diese Angleichung an die Marktpreise. Ein Pächter aus Tannenbusch, der namentlich nicht genannt werden will, kritisiert, dass die Stadt Betroffene über diese Änderungen nur auf Nachfrage informiert. Beißel sagt, die Stadt gehe nur auf diejenigen zu, die wirklich verkaufen wollen. Der Tannenbuscher will zwar selbst nicht veräußern, habe aber von Betroffenen erfahren, dass sie aufgrund der höheren Pacht ihre Häuser kaum zu anständigen Preisen verkauft bekommen. Er befürchtet, dass die Pachterhöhungen letztlich dazu führen, dass das ursprüngliche Ansinnen, kinderreichen, nicht so gut betuchten Familien die Finanzierung eines Hauses in Erbpacht zu ermöglichen, künftig nicht mehr erreicht wird.

Die Stadt ist der Überzeugung, dass sie rechtmäßig handelt. Mit Blick auf die angespannte Haushaltslage sei es durchaus mit dem „sozialen Kerngedanken vereinbar, einem hinzukommenden Dritten nicht dieselben vertraglichen Vorteile einzuräumen“, heißt es in der Mitteilungsvorlage.

Beißel weist auf die Niedrigzinslage und damit verbundene günstige Kredite hin. Zudem seien die entstehenden Kosten für ein Haus mit Grundstück – ob nun über einen Kauf oder über einen Pachtvertrag – an die Marktpreise gekoppelt. Und es sei nicht einzusehen, dass die Stadt weiter Anschlussverträge mit Niedrigzinsen abschließt, um langjährigen Nutznießern einen Verkauf ihrer Häuser zu höheren Preisen zu ermöglichen. Interessenten für städtische Grundstücke bietet die Verwaltung entweder neue Erbpachtverträge an oder den Kauf der Grundstücke zu marktüblichen Preisen.

„Wir suchen das Gespräch und nach verträglichen Lösungen“, sagte Beißel. Sollte es zu keiner Übereinkunft kommen, wolle die Stadt von ihrem bestehenden Vorkaufsrecht Gebrauch machen. Die Erhöhung der Pacht ist laufendes Geschäft der Verwaltung und unterliegt nicht der Mitbestimmung der Kommunalpolitik. Sozialpolitikerin Angelika Esch will nun allerdings einen Antrag vorbereiten: Die Stadt soll prüfen, inwiefern beim Abschluss von Erbbaupachtverträgen Sozialkriterien eingeführt werden können.