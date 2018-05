Stadt, Verbraucherzentrale, Eigentümerverein

Nach den Unwettern in den vergangenen acht Jahren in Bad Godesberg baut die Stadt einen Entlastungskanal für den Mehlemer Bach. Nach Angaben aus dem Tiefbauamt ist er in Kürze einsatzbereit. Wenn das Einlaufbauwerk fertiggestellt ist, könnten selbst Extremabflüsse wie im Jahr 2010 schadlos abgeleitet werden, so das Tiefbauamt. Erst bei noch heftigeren Ereignissen, „die wirklich extrem unwahrscheinlich sind, könne es noch zu Überflutungsschäden in Mehlem kommen“, so die Stadt.

Für den Godesberger Bach liegt das Niederschlagsabflussmodell der Bezirksregierung Köln nach wie vor nicht in abschließender Form vor, sodass die Stadt keine Planungsgrundlage für mögliche Schutzmaßnahmen hat. Wenn die Berechnungen plausibel und mit der Realität übereinstimmend vorliegen, will die Stadt weiterüberlegen.

Die Stadt setzt auch auf gezielte Informationen für Bürger durch Flyer und den eigenen Internetauftritt und auf aktive Warnung bei herannahenden Hochwasserwellen in den Bächen. Vorgesehen ist laut den Tiefbauern, das Alarmpegelsystem, das am Mehlemer Bach, am Godesberger Bach, am Rheindorfer Bach und am Lengsdorfer Bach bereits installiert ist (an den letztgenannten Bächen teilweise), nach und nach auszubauen. Mittel- bis längerfristig werde man Überflutungskarten für das gesamte Stadtgebiet erarbeiten und Analysen vornehmen, um eine Risikoabschätzung bei urbanen Sturzfluten zu ermöglichen.