Anhaltspunkte für möglichen Täter gesucht

Blumen und Kerzen stehen an der Stelle, an der der später verstorbene Niklas P. am 07.05.2016 von Schlägern attackiert wurde

Bonn. Ob noch jemand für den gewaltsamen Tod des 17-jährigen Schülers Niklas Pöhler am 6. Mai 2016 in Bad Godesberg zur Verantwortung gezogen wird, ist weiterhin ungewiss.

Von Rita Klein, 27.06.2017

Die Staatsanwaltschaft jedenfalls hat offenbar noch keine konkreten Anhaltspunkte: Wie Behördensprecher Robin Faßbender auf GA-Anfrage erklärte, werte man immer noch alle Akten aus, um entscheiden zu können, ob es Ansatzpunkte für Ermittlungen gegen einen möglichen anderen Täter als den zunächst angeklagten Walid S. gebe.

Der 21-Jährige war, wie berichtet, nach einem vier Monate dauernden Prozess vom Jugendschwurgericht am 3. Mai vom Vorwurf der Körperverletzung mit Todesfolge freigesprochen worden. Ihm war vorgeworfen worden, derjenige gewesen zu sein, der aus einer Gruppe von mehreren jungen Männern heraus am Rondell im Bad Godesberg Niklas mit einem Faustschlag gegen den Kopf so verletzt zu haben, dass der 17-jährige Schüler eine Woche später an den Folgen starb, ohne noch einmal aus dem Koma aufzuwachen.

Fall Niklas P. – Der Tag der Urteilsverkündung Foto: Benjamin Westhoff

Im Urteil aber hatte das Gericht befunden, es spreche mehr dafür, dass nicht Walid S. der Täter sei. Tatsächlich war im Prozess ein 22-jähriger Tunesier immer mehr in den Fokus gerückt: Er sah Walid S. auf Fotos erstaunlich ähnlich, und ihm gehörte die Jacke mit Niklas' Blut, die allerdings zunächst Walid S. belastet hatte, weil sie in dessen Zimmer gefunden worden war. Der aber hatte immer wieder beteuert, sie in jener Nacht erst nach der Tat erhalten zu haben, was die Ermittler als Schutzbehauptung angesehen und ihm deshalb nicht geglaubt hatten.