Prozess um Tod eines Bonner Polizisten

Bonn. Vor dem Landgericht Bonn hat die Staatsanwaltschaft am Dienstag eine Haftstrafe von drei Jahren für den angeklagten Polizisten gefordert, der seinen 23-jährigen Kollegen Julian Rolf am 26. November 2018 mit einem Schuss in den Hals tödlich verletzt hatte.

Von Leif Kubik, 27.08.2019

Im Fall des getöteten Polizisten Julian Rolf hat die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von drei Jahren gefordert. Obwohl die einzelnen Punkte des vom Angeklagten vorgetragenen Szenarios nicht zu widerlegen seien, bliebe das Szenario einer versehentlichen Schussabgabe in höchstem Maße unplausibel und widerspreche sämtlichen zuvor trainierten Automatismen.

Gegen den Angeklagten sprächen in Summe nicht viele, dafür aber umso gravierendere Gründe: „Es wird sein Geheimnis bleiben, warum er nicht einfach ‚Peng‘ gesagt hat“, sagte der Staatsanwalt. Die Anklage wirft dem Schützen vor, seine Dienstwaffe in dem Glauben eine unscharfe Rotwaffe in Händen zu halten, auf den getöteten Kollegen gerichtet und abgedrückt zu haben. Die Verteidigung bleibt bei ihrer Version der versehentlichen Schussabgabe und plädierte auf ein mildes Urteil. Grundsätzlich besteht beim Tatvorwurf der fahrlässigen Tötung Einigkeit.

Der Tag hatte mit der Befragung einer Fachfrau für die Untersuchung von Schmauchspuren des Landeskriminalamts begonnen. Sie räumte mit von einem anderen Gutachter am Vortag geäußerten Bedenken hinsichtlich der Qualität eines Gutachtens ihrer Behörde auf: Eine Schätzung der Entfernung, aus der der Schuss abgegeben worden sei, sei anhand der untersuchten Kleidung des Opfers nicht möglich: Es fehle ein sogenannter „Abstreifring“. Dieser besteht aus Schmauchpartikeln im Schusskanal und kann gegebenenfalls Aufschluss über die Entfernung zwischen Schütze und Opfer geben. Wahrscheinlich seien solche Partikel durch die starke Blutung weggewaschen worden.