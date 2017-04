Fall Niklas Pöhler

Bonn. Im Fall des getöteten Niklas Pöhler hat die Staatsanwaltschaft überraschend Freispruch gegen den Hauptangeklagten Walid S. gefordert.

Überraschung im Prozess um den gewaltsamen Tod von Niklas Pöhler: Staatsanwalt Florian Geßler hat überraschend einen Freispruch für den Hauptangeklagten Walid S. gefordert. In seinem Plädoyer erklärte er, dass er nach anfänglicher Überzeugung einer Schuld von Walid S. während des Prozesses doch Zweifel an der Tatbeteiligung Walid S. habe. Grund sei besonders die Ähnlichkeit des weiteren Tatverdächtigen, Hakim D.

Nachdem der 22-jährige Tunesier Hakim D. im Laufe des Prozesses als möglicher Täter aufgrund einer Zeugenaussage erneut in Frage kam und in den Zeugenstand musste, habe sich dieser Zweifel bei der Staatsanwaltschaft verfestigt. Es kann offenbar nicht ausgeschlossen werden, dass Zeugen die beiden möglicherweise verwechselt haben. Deshalb könne Walid S. nicht für einen möglichen Angriff auf den 17-jährigen Schüler Niklas Pöhler verurteilt werden.

Am 7. Mai 2016 wurde der Jugendliche aus Bad Breisig auf dem Rückweg von einem Konzert in der Nähe des Bad Godesberger Bahnhofs attackiert und mit einem Faustschlag gegen den Kopf so schwer verletzt, dass er sechs Tage später an den Folgen starb. Zehn Tage nach der Tat wurde Walid S. als Tatverdächtiger festgenommen.

Der als gewalttätig bekannte Heranwachsender mit Migrationshintergrund wurde in U-Haft gesteckt und schließlich zusammen mit dem mutmaßlichen zweiten Täter Roman W. angeklagt. Letzterer soll an der für Niklas tödlichen Schlägerei beteiligt gewesen sein und überdies einer Begleiterin von Niklas mit der Faust gegen den Kopf geschlagen haben. Bis zuletzt war die Staatsanwaltschaft überzeugt, mit Walid S. den Haupttäter gefasst zu haben.

Gleich zu Beginn der Ermittlungen rückte auch der 22-jährige Tunesier Hakim D. in den Fokus der Ermittlungen. Aufgrund anderer Straftaten sollte Hakim D. abgeschoben werden. Dies wurde aufgrund der Ermittlungen im Fall Niklas erst einmal aufgeschoben. D. sitzt aktuell in Haft. Obwohl die Staatsanwaltschaft keine Indizien für eine Beteiligung von Hakim D. an der Attacke an Niklas finden konnte, rückte der 22-Jährige im Laufe des Prozesses gegen Walid S. doch noch einmal in den Mittelpunkt. Eine Zeugin sagte aus, ein Bekannter von ihr habe Hakim D. als Angreifer von Niklas erkannt und vor Gericht aus Angst nicht die Wahrheit gesagt. Besagter Zeuge bestritt dies jedoch erneut vor Gericht und blieb bei seiner Aussage: Er habe den Angreifer von Niklas nicht erkannt.

Ein Jahr Jugendstrafe auf Bewährung forderte die Staatsanwaltschaft dagegen für Walid S. aufgrund der ebenfalls verhandelten weiteren Gewalttaten, die der 21-Jährige eine Woche vor dem Angriff auf Niklas begangen haben soll.

Es folgt das Plädoyer der Verteidigung.

Weitere Berichterstattung folgt.