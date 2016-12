LEDexchange-Pleite mit Folgen

23.12.2016 Bonn/Koblenz. Nach der Insolvenz der LEDexchange GmbH liegen mehrere Strafanzeigen vor. Die Ermittler prüfen den Verdacht eines strafbaren Bankrotts. Gläubiger haben kaum Chancen, ihr Geld zu bekommen.

Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat Ermittlungen gegen einen Ex-Sponsor der Telekom Baskets aufgenommen. Das Verfahren richtet sich gegen den „früheren Geschäftsführer der LEDexchange GmbH und andere“, wie der stellvertretende Behördenleiter Hans Peter Gandner bestätigt. Es gehe um den Verdacht des Bankrotts (siehe „Bankrott im Strafrecht“). Außerdem werde eine mögliche Insolvenzverschleppung geprüft. Es lägen mehrere Strafanzeigen vor.

Für den Ex-Geschäftsführer und Miteigentümer Stephan B. (50) ist es nicht das erste Mal, dass Staatsanwälte gegen ihn ermitteln – und auch nicht das erste Mal, dass er eine Firma in die Pleite geführt hat. Mit der LEDexchange, die Leuchten aus China vor allem an Gewerbekunden verkaufte, sollte es diesmal ganz anders laufen als in B.s Vergangenheit. Um die Firma bekannt zu machen, rüstete er das Ausbildungszentrum der Baskets mit Leuchten aus und schloss einen Sponsorenvertrag mit dem Bundesligisten. Doch um die Zahlungen gibt es bis heute Streit. Baskets-Präsident Wolfgang Wiedlich spricht von einem „sechsstelligen Zahlungsausfall für zwei Spielzeiten“. B. hält über seine Anwälte dagegen: Der Vertrag habe nur für eine Spielzeit gegolten, und man habe die Verpflichtungen erfüllt.

Die Baskets können ihre Ansprüche nur noch bei Jens Lieser aus Koblenz geltend machen. Der Rechtsanwalt ist Insolvenzverwalter der LEDexchange GmbH, die in Rheinbreitbach saß und mehrere Tochterfirmen hatte, unter anderem in Bonn. Viel Geld ist für den Bundesligisten nicht mehr zu holen: Die Gesamtverbindlichkeiten der Firma liegen laut Lieser bei 7 Millionen Euro.

Dabei behauptete Ex-Geschäftsführer Stephan B. noch im September gegenüber dem GA, die LEDexchange GmbH sei wirtschaftlich gesund gewesen. Er versuchte, den Eindruck zu erwecken, die Firma sei durch Intrigen von Mit-Gesellschaftern in die Insolvenz getrieben worden. Lieser aber bezweifelt diese Version. Das Unternehmen sei wegen des Preisverfalls auf dem LED-Markt in „extreme Schwierigkeiten“ geraten, schreibt der Insolvenzverwalter in einem Bericht für die Gläubiger. Wann Insolvenzreife eingetreten sei, müsse noch analysiert werden, „wobei schon jetzt von einer massiven Krise spätestens zum Jahresende 2015 auszugehen sein dürfte“.

Pfandflaschen sammeln für Toilettenpapier in der Firma

Zwar habe der Jahresabschluss 2015 noch 959.000 Euro Gewinn ausgewiesen. Eingeflossen seien dabei aber Forderungen von 940.000 Euro gegen eine Firma, der Leuchten geliefert werden sollten. Die LEDexchange GmbH hatte die Leistung laut Lieser allerdings noch gar nicht erbracht. Der eigenen Tochter LEDexchange Lichtlabor GmbH wurden seinem Bericht zufolge 2,9 Millionen Euro für Patente, Gebrauchsmuster und Ähnliches in Rechnung gestellt. Doch die Tochterfirma habe „keine Finanzierung“ für den Kaufpreis gehabt und sei die Millionensumme schuldig geblieben.

2016 verschlechterte sich die Situation der LEDexchange „dramatisch“, wie Lieser schreibt. Das hinderte Geschäftsführer Stephan B. nicht daran, noch im März öffentlichkeitswirksam als Spender für das Deutsche Museum aufzutreten. Dort war man schwer irritiert, als später eine Rechnung über rund 30.000 Euro für die geschenkten Leuchten ins Haus flatterte. Zahlen musste das Museum am Ende nicht. Stephan B. erklärt das alles mit einem Versehen.

Etliche Kunden der Lichtfirma zahlten laut Bericht nicht, weil sie bei den Leuchten Mängel festgestellt haben wollten oder nur Teillieferungen erhalten hatten. Andere wehrten sich demnach gegen Rechnungen, die ihnen für Muster geschickt worden seien, obwohl die vereinbarungsgemäß kostenlos sein sollten.

Im Sommer war das Spiel aus. Stephan B. legte am 5. Juli die Geschäftsführung nieder, zehn Tage später stellten die Gesellschafter der Firma den Insolvenzantrag, der Betrieb kam zum Erliegen. Als Insolvenzverwalter Lieser in der Rheinbreitbacher Zentrale eintraf, herrschte dort „völlige Kassenleere“, wie es in seinem Bericht heißt. Die Mitarbeiter hätten Pfandflaschen gesammelt, um wenigstens Toilettenpapier fürs Firmen-WC kaufen zu können. Für die insgesamt 42 Mitarbeiter hätten seit dem 1. Juni bereits „Lohnrückstände“ bestanden. Mitarbeiter hatten es ohnehin nicht immer leicht: Lieser schildert eine „extrem hohe Fluktuation“, es sei in „erheblichem Umfang Personal freigesetzt“ und durch neue Leute ersetzt worden. Viele Betroffene hätten sich vor Gericht erfolgreich gegen ihre Entlassung gewehrt. Darauf habe die Firma „etliche Abfindungsvergleiche geschlossen, die zum Teil noch nicht bedient wurden“.

Bei der ersten Gläubigerversammlung am 15. Dezember hatte Lieser keine guten Nachrichten für alle, die von der Lichtfirma noch Geld wollen. Den Verbindlichkeiten von 7 Millionen Euro stehen nur 137.000 Euro „freie Masse“ gegenüber, wie es im Fachjargon heißt. Zu den Gläubigern gehört laut Bericht mit 385.000 Euro auch der High-Tech Gründerfonds des Bundes, der sich an der LEDexchange GmbH beteiligt hatte. Für Stephan B. könnte das Verfahren noch ungemütlich werden: Lieser prüft, ob der Ex-Geschäftsführer persönlich haften muss. „Es wird davon ausgegangen, dass es zur Entstehung von Haftungsansprüchen gekommen ist“, schreibt der Insolvenzverwalter. Stephan B. ist inzwischen in mindestens einer neuen LED-Firma als Geschäftsführer aktiv, die im September angemeldet wurde – mit Sitz in einem Mehrfamilienhaus unweit des Bonner Hauptbahnhofs. (Andreas Baumann)