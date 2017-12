Schneeregen für Bonn

Am Sonntag kommt es gebietsweise zu teils kräftigem Schneefall.

Der Deutsche Wetterdienst erwartet leichten Frost und warnt vor Glättegefahr und Schneefall in Bonn und der Region. Windböen erreichen Geschwindigkeiten bis 60 Stundenkilometer.

Von general-anzeiger-bonn.de, 10.12.2017

Laut dem Wetterdienst ziehen von Westen her dichte Wolken auf es setzt teils kräftiger Schneefall ein. Dazu kommt es zu starken bis stürmischen Böen. Ursache ist ein Sturmtief, das mit seinen Ausläufern bis in die Nacht zum Montag das Wetter in Nordrhein-Westfalen bestimmt.

Aktuell gelten Wetterwarnungen für Bonn und die Region. Bis zum Abend muss in Bonn und der Region mit Schneefall und Windböen gerechnet werden. Der Bonner Wetterdienst Donnerwetter erwartet für das Bonner Stadtgebiet über den Tag verbreitet Schneeregen.

Heftige Schneefälle hatten schon in der Nacht zum Samstag für zahlreiche Verkehrsunfälle in NRW gesorgt. In Siegburg drohte nach Schneegestöber und Schneefall der rund zehn Meter hohe Weihnachtsbaum vor dem Bahnhofsgebäude umzustürzen. Die Feuerwehr musste ausrücken.

Schnee in der Region - Bilder der GA-User Foto: Miriam Wilde Das reinste Winter-Wonderland herrscht in Hülscheid bei Hennef. Das Bild schickte uns GA-Userin Miriam Wilde via Facebook.

Foto: Iris Escher Iris Escher schickte uns dieses Schneebild aus Lohmar-Dahlhaus.

Foto: Christa Breuning Wie feiner Puder hat sich in Alfter eine Schneeschicht über die Häuser gelegt, zeigt das Bild von GA-Leserin Christa Breuning.

Foto: Christel Heil Reichlich Neuschnee gab's am Samstag (09. Dezember) in Hasenbach. Das Beweisbild schichte uns Christel Heil über unsere Facebook-Seite.

Foto: Nicolas Ottersbach Heute ist auch in der Region erster Schnee gefallen wie hier auf dem Bild in Ruppichteroth.

Foto: Dirk Schierbaum GA-Leser Dirk Schierbaum mit einem Foto aus dem Westerwald.

Foto: Dirk Schierbaum

Foto: Claus Bowe Foto von GA-Leser Claus Bowe auf seinem Weg nach Lindlar, wo er täglich hin pendelt.

Foto: Di Bella Die Windschutzscheibe des Autos von Facebook-Nutzerin "Di Bella" aus Bechlinghoven war etwas eingeschneit.