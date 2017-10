„Für Frieden und Freiheit“

Bonn. Am Vorabend des Tages der Deutschen Einheit, erinnert Oberbürgermeister Ashok Sridharan auf der Festveranstaltung der Bürgerbegegnung Bonn-Potsdam an das stete Bemühen um die Demokratie.

Von Stefan Hermes, 02.10.2017

Die Städtepartnerschaft zwischen Bonn und Potsdam entstand noch kurz vor der Wende unter großen Schwierigkeiten. Doch aus den Anfängen unter dem sozialistischen Regime, das nur streng reglementierte Besuche Einzelner zuließ, hat sich nach dem Mauerfall ein lebhafter Kontakt in vielen gesellschaftlichen Bereichen entwickelt, woran die Partnerschaftsclubs beider Städte maßgeblich beteiligt sind. So wurde das umfangreiche dreitägige Besuchsprogramm der Gäste aus Potsdam vom Bonner Potsdam-Club unter Vorsitz von Walter Christian organisiert. Die Einladung von Oberbürgermeister Ashok Sridharan in die „gute Stube“ des Alten Rathauses wurde am Montag, dem Vorabend des Tags der Deutschen Einheit, zu einem festlichen Höhepunkt der Begegnung.

Vor den Gästen aus Potsdam, Bernd Rubelt, dem Beigeordneten der Stadt Potsdam, der die Grußworte des kurzfristig verhinderten Potsdamer Oberbürgermeisters Jann Jakobs überbrachte, und Wigor Webers, dem Vorsitzenden des Potsdamer Bonn-Clubs, sowie Mitgliedern des Bonner Potsdam-Clubs und Gästen aus Rat, Verwaltung und Stadtgesellschaft erinnerte Sridharan an die Maxime der Deutschen Einheit: „Als Bürgerinnen und Bürger in Bonn und in Potsdam wollen wir die Erinnerung an unsere gemeinsame Geschichte in die Zukunft tragen und uns immer wieder neu für Freiheit und Frieden und eine demokratische Grundordnung einsetzen. Wir müssen uns darum bemühen und darum ringen“, so der OB.

Über die Anfänge der Städtepartnerschaft zu DDR-Zeiten berichtete Hans Daniels, der damalige Oberbürgermeister und heutige Ehrenbürger der Stadt Bonn, als Zeitzeuge. Die im Januar 1988 von ihm und seinem Potsdamer Amtskollegen Wilfried Seidel unterzeichnete Partnerschaft wurde schon durch die damals vom Bonner OB gehaltene Festrede infrage gestellt, in der Daniels die neuen Partner dazu aufforderte, sich für die Freilassung Oppositioneller einzusetzen. Die Potsdamer verbaten sich diese Einmischung in die inneren Angelegenheiten der DDR.