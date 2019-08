Flüchtlinge in Bonn

Mit Rettungswesten und einem Schild mit der Aufschrift "Schutz zu suchen ist kein Verbrechen" stehen Teilnehmer an der Demonstration der Organisation Seebrücke am Bundeskanzleramt.

Bonn. Zwei Fraktionen beantragen, dass Bonn dem Bündnis „Städte sicherer Häfen“ beitritt. Die Ratskoalition aber ist uneinig.

Bonn soll dem Bündnis „Städte sicherer Häfen“ beitreten, dem bisher 19 Kommunen angehören. Das fordern SPD und Linke in einem Antrag für die nächste Ratssitzung – unterstützt von zwei weiteren Fraktionen. Bonn soll sich verpflichten, zusätzlich zum bundesweiten Verteilerschlüssel aus Seenot gerettete Menschen unterzubringen. Eine gleichlautende Forderung der Wohlfahrtsverbände will Oberbürgermeister Ashok Sridharan in der Stadtverwaltung diskutieren und dem Rat einen Vorschlag machen.

Sridharan hatte der Bundesregierung bereits vor einem Jahr gemeinsam mit seinen Amtskollegen aus Köln und Düsseldorf schriftlich angeboten, aus dem Mittelmeer gerettete Flüchtlinge aufzunehmen. „Aus meiner Sicht ist dieses Signal, das wir letzten Sommer gegeben haben, deutlich“, betont der Oberbürgermeister. „Im Übrigen bin ich der Meinung, dass sich das Thema nicht für politische Stimmungsmache eignet; hier geht es um Menschenleben.“