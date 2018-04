Abiturprüfung am 11. April

Bonn. Für den 11. April ist der nächste Streik in Bonn und der Region angekündigt. Oberbürgermeister Sridharan appelliert, Rücksicht auf die Abiturprüfungen zu nehmen. Der Aufruf kommt nicht überall gut an.

Oberbürgermeister Ashok Sridharan (CDU) hat an die Gewerkschaften appelliert, im Zusammenhang mit der angekündigten Fortsetzung der Warnstreiks des öffentlichen Dienstes in der nächsten Woche Rücksicht auf die Abiturienten zu nehmen. Er bittet die Gewerkschafter für die Tage der Prüfungen, Busse und Bahnen nicht zu bestreiken, damit alle Absolventen rechtzeitig zu den Prüfungsterminen in den Schulen ankommen können. Sein Appell stößt in Bonner Gewerkschaftskreisen auf Befremden. Auch die SPD kritisiert deswegen den OB.

Nach dem Warnstreik vor den Osterferien, als Busse und Bahnen in Bonn lahmgelegt waren, plant die Komba-Gewerkschaft nun für den kommenden Mittwoch den nächsten Warnstreik. Rund 7000 Mitglieder werden dazu in Bonn erwartet. Zudem, so heißt es, wolle die Verdi-Gewerkschaft am Tag vorher, am 10. April, zum Warnstreik aufrufen. Eine Bestätigung war seitens Verdi am Dienstag nicht zu erhalten.

"Unangemessene" Einmischung

„Wir wissen, dass ein Streik immer eine Belastung für die Bürger darstellt“, sagte Christoph Busch, städtischer Personalrat und Chef der Komba-Gewerkschaft Bonn/ Rhein-Sieg. Allerdings gebe es ein Streikrecht. „Wer die Streiks etwa in Frankreich kennt, weiß, wie moderat hier bei uns gestreikt wird. Der Oberbürgermeister sollte sich besser raushalten und vielmehr dafür sorgen, dass die kommunalen Arbeitgeber, zu denen er auch gehört, ein vernünftiges Angebot auf den Tisch legen. Das ist bisher nicht geschehen“, sagte der Gewerkschafter. Die nächste Tarifrunde sei für den 16. April vorgesehen. „Die Streiks sind angekündigt, so dass sich alle Schülerinnen und Schüler rechtzeitig darauf einstellen können“, sagt Busch.

Für die Vize-Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion, Gabi Mayer, hat sich Sridharan „unangemessen“ eingemischt. „ Das steht ihm nicht zu“, sagte Mayer, „ein Streikaufruf der Gewerkschaften dient dazu, den berechtigten Forderungen der Gewerkschaften zusätzliche Aufmerksamkeit zu verschaffen“.

Schulpflegschaft steht Sridharan zur Seite

Sridharan ist anderer Meinung: „Den Schülern ist es nicht zuzumuten, alternative Beförderungsmöglichkeiten zur Schule zu nutzen, da diese nur schwerlich zu finden sein werden und zudem aufgrund der Streiks mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen ist.“ Insofern wären die Schüler, die kurz vor den wichtigsten Prüfungen in ihrer Schullaufbahn stünden, zusätzlich belastet. „Das kann nicht sein“, so Sridharan.

Auf seiner Seite hat der OB die Stadtschulpflegschaft. „Natürlich gibt es ein Streikrecht, und das muss auch wahrgenommen werden können“, sagt Andreas Beutgen, Vorsitzender der Stadtschulpflegschaft. Allerdings sei es „hochgradig unglücklich“, dass ausgerechnet kommende Woche, wenn die ersten Abiturprüfungen anliefen, die Warnstreiks fortgesetzt würden. „Der Tarifstreit wird auf dem Rücken der jungen Erwachsenen ausgetragen, die ohnehin genug Stress wegen der Abiturprüfungen haben.“

Streik gilt nicht als Entschuldigung

Wie die Bonner Schülerschaft das Ganze sieht, war am Dienstag nicht zu erfahren, eine entsprechende Anfrage des General-Anzeigers bei der Bezirksschülervertretung blieb wohl wegen der Osterferien unbeantwortet.

Harald Franz, stellvertretender Schulleiter am Tannenbusch-Gymnasium und trotz Ferien im Einsatz, gibt sich gelassen. Er geht davon aus, das Gros der Abiturienten sei ohnehin auf Streiks bei Bus und Bahn vorbereitet und werde pünktlich erscheinen. Schließlich hätten die Gewerkschaften breit angekündigt, ihre Warnstreiks fortsetzen zu wollen.

Erster Abi-Prüfungstag ist Mittwoch, 11. April. Laut einem Sprecher des NRW-Schulministeriums ist ein angekündigter Streik kein unvorhergesehenes Ereignis und gilt deshalb nicht als Entschuldigung. Die Schüler müssten pünktlich zu den Prüfungen erscheinen.