BONN. Im GA-Gespräch betont Bonns Oberbürgermeister Ashok Sridharan, dass bei einem Neubau 14 Schwimmbäder erhalten bleiben.

Oberbürgermeister Ashok Sridharan hält die Kritik an der Stadtverwaltung wegen der eindeutigen Positionierung für ein neues Schwimmbad für ungerechtfertigt. „Die Bürgerinitiativen erwecken immer wieder den Eindruck, alle anderen Bäder würden geschlossen. Nein, wir werden weiterhin 14 Bäder im Stadtgebiet haben“, sagte der Verwaltungschef im GA-Interview. Zwei Verwaltungsgerichte hätten festgestellt, dass sich der Oberbürgermeister für Projekte aktiv einsetzen dürfe.

Derzeit läuft ein Bürgerentscheid zur Frage „Soll der Neubau eines Schwimmbades in Bonn-Dottendorf gestoppt werden?“. Bonner ab 16 Jahren können bis zum 3. August ihr Votum abgeben. Sridharan sprach sich außerdem klar für eine Sanierung des maroden Stadthauses aus. Aus seiner Sicht scheitere ein dauerhafter Umzug schon aus Mangel an alternativen Ersatzflächen. „Ich kann mir nur schwer vorstellen, mit der Verwaltung beispielsweise ins ehemalige Landesbehördenhaus an der B 9 umzuziehen, weil mir diese Lage zu wertvoll ist.“ Für dieses Grundstück stelle er sich Büroflächen vor.

