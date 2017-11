Bonn. Ein Sportwagen ist am Donnerstagmittag am Autobahnkreuz komplett ausgebrannt. Der Fahrer konnte sich und sein Haustier aus dem Wagen retten.

Komplett ausgebrannt ist am Donnerstagvormittag ein Porsche am Autobahnkreuz Bonn-Nord an der Überleitung von der A 555 zur A 565 in Richtung Nordbrücke. Der Fahrer des Sportwagens hatte sich und seinen Hund rechtzeitig aus dem brennenden Fahrzeug gerettet und hatte um, 11.43 Uhr die Feuerwehr alarmiert.

Als die Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen, stand der Wagen in Flammen. Um das brennende Fahrzeug zu löschen, setzten die Feuerwehrleute neben Wasser und Schaummittel auch ein Speziallöschpulver für Metallbrände ein.

Im Anschluss wurde das Fahrzeugwrack von einem Abschleppunternehmen abtransportiert und die Fahrbahn von Löschmittelresten gereinigt. Für den Zeitraum der Arbeiten sperrte die Polizei den betroffenen Bereich komplett. Gegen 13 Uhr wurde die Sperrung wieder aufgehoben. Warum der Sportwagen in Brand geriet, ist noch unklar.