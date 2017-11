Umzug in die Acherstraße

In den ehemaligen Räumen von Musikhaus Tonger schlägt nun das Sportgeschäft Titus seine Zelte auf.

Bonn. Das Sportgeschäft Titus zieht um. Am kommenden Freitag öffnet der Shop für Skateboards und weitere Sportartikel in der Acherstraße - und will dort deutlich größer werden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.11.2017

Titus musste seine Flächen in der Sportarena räumen, in die ein Designeroutlet der Kaufhof-Gruppe ziehen soll. Nun bezieht das Sportgeschäft die Räume des ehemaligen Musikhaus Tonger in der Acherstraße.

Die neue Verkaufsfläche soll laut Titus deutlich wachsen und mit 400 Quadratmetern fast dreimal so groß werden wie bisher. Deutlich mehr Marken und ein größeres Sortiment sollen dort Platz finden. "Wir haben dort definitiv eine schönere Situation, weil wir nicht mehr im Keller verkaufen, wie bisher", sagt Mitarbeiter Peer Raehmel.

Zum Verkaufsstart bietet Titus eine Woche lang Preisnachlässe auf nicht reduzierte Ware.