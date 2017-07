Ungepflegter Spielplatz

Wenn die Kinder hier mit kurzen Hosen auf dem Motorrad fahren, kitzelt ihnen das Gras an den Kniekehlen. Anwohner des Spielplatzes am Höhenweg wünschen sich, dass die Stadt häufiger das Grün stutzt.

Ippendorf. Die Anwohner des Höhenwegs klagen über einen ungepflegten Spielplatz in ihrer Straße. Die Stadt will im Juli anrücken, den Platz mähen und das wuchernde Grün zurückschneiden.

Das rote Motorradgespann braucht einen Abschleppwagen. Von alleine kommt es bestimmt nicht mehr aus dem Gestrüpp heraus. Aber den Kindern vom Höhenweg wird bestimmt schon was einfallen, um aus der Situation das Beste zu machen. Dabei ist nicht nur die Rede von diesem Wackelgerät, sondern auch dem blauen Pferd, das sich zum Gras fressen nicht mal mehr bücken muss. Die sprießende Natur erobert gerade diesen kleinen Spielplatz in Ippendorf, was manchen Anwohner nicht gerade erfreut. Doch auch an anderen Stellen im Ort wuchern Büsche.

„Es gibt Spielplätze in Bonn, die sind ein Erlebnis für Kinder und auch für Eltern: zum Beispiel an der Waldau“, teilen GA-Leser vom Starenweg mit. „Dort hat man auch den Eindruck, dass man sich darum kümmert. Anscheinend werden die kleinen Spielplätze in der Wohnsiedlung darüber vernachlässigt“, ärgert sich die Familie.

Anwohner ergriffen die Initiative

Bereits beim Frühjahrsschnitt hätten die Anwohner darum gebeten, „den dahinter wuchernden stachligen Urwald kinderfreundlicher zu machen“. Das Anliegen habe man in der Verwaltung weitergeben wollen, es sei aber nichts passiert. Auch nicht, als der Bauminspekteur, der immer im Frühjahr vorbeischaut, Kritik äußerte. Er befürchtete, dass die wuchernden Pflanzen den Bäumen schaden könnte. Einige Anwohner kümmern sich nun um den Fußweg und schneiden ihn frei.

„Beim Spielplatz »Am Höhenweg« handelt es sich um einen schwach frequentierten Spielplatz“, teilt Isabel Klotz vom Presseamt der Stadt mit. Die Untersuchungen zum Spielplatzbedarfsplan hätten ergeben, dass es im Umfeld kaum Kinder gebe, sodass überprüft werde, ob es den Platz überhaupt noch weiter geben soll.

Die Grünpflege in der Stadt und die damit verbundenen Arbeiten sind in verschiedene Klassen eingeteilt. „Wie jeder Spielplatz ist es eine B-Anlage“, sagt Klotz. So sei der Pflegezustand am Höhenweg zurzeit gerade ausreichend. Im Juli würde dann laut Plan wieder gemäht und zurückgeschnitten. Zu Kritik am verschmutzten Sandkasten teilt die Stadt mit, dass der Sand einmal im Jahr entweder gereinigt oder ausgetauscht werde. Trotzdem gilt: Viel genutzte Spielplätze wie die Waldau werden öfter gepflegt als solche, wo kaum ein Kind hingeht. Da gehe es nicht um Prestige, sondern nur um die Beliebtheit und Nutzung, so Isabel Klotz.

C-Lage

Barbara vom Dorp, die Ortsausschussvorsitzende von Ippendorf, kennt weitere Stellen im Ort, die in ihren Augen besser gepflegt sein könnten: etwa das zugewucherte, städtische Grundstück am Wendehammer Am Kümpel samt dem Weg in Richtung Ferdinandstraße. Auf dem Pfad „kommt man mit einem Rollator nicht durch“, sagt vom Dorp. Aber auch auf dem alten und neuen Friedhof sehe es schrecklich aus: „Die Wege wachsen zu, Büsche werden nicht zurückgeschnitten.“

Der Kümpel gilt bei der Stadt als C-Anlage, die recht einfach gepflegt werden müsse, so das Presseamt. Das nächste Mal im Juli. Die Friedhöfe (B-Anlagen) seien dann auch wieder dran. Eine Stelle in Ippendorf macht zurzeit aber richtig was her: Das ist der Bernhard-Berzheim-Platz mit dem sprudelnden Springbrunnen.

Die Stadt hat ein Spielplatztelefon besetzt, wenn Bürger Vandalismusschäden, Verunreinigungen und andere Auffälligkeiten melden wollen. Die Rufnummer lautet 0228/77 44 99 (Montag bis Freitag 8 bis 15 Uhr).