Tiersterben in Bonn

Bonn. Eine Spezialfirma aus Wesseling hat am Donnerstag Wasserproben aus dem Rheinauensee entnommen um die Wasserqualität zu testen. Seit Mittwoch wurden keine toten Tiere mehr im See entdeckt.

Im Auftrag der Stadt Bonn hat eine Spezialfirma aus Wesseling am Donnerstag Wasserproben aus dem Rheinauensee entnommen. Dazu hat ein Mitarbeiter mehrere Flaschen mit Wasser aus dem Bereich vor der Vogelinsel gefüllt. Rund um die Insel wurden die meisten verendeten Tiere entdeckt.

Anhand der Proben soll nun die Wasserqualität untersucht sowie der Sauerstoffgehalt bestimmt werden. Die Ergebnisse sollen noch bekannt gegeben werden. Am Mittwoch und Donnerstag wurden in der Rheinaue keine toten Tiere mehr gefunden.

Um dem Sauerstoffmangel in dem Gewässer entgegenzuwirken, hatten Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Technisches Hilfswerks in den vergangenen Tagen Pumpen installiert und das Wasser im See umgewälzt.