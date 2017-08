Zwei Verletzte

Bonn. Auf der L261 zwischen Meckenheim und Bonn hat es auf Höhe Röttgen am frühen Mittwochabend einen Unfall gegeben. Zwei Personen wurden dabei verletzt, die Straße musste vorübergehend gesperrt werden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 30.08.2017

Nach einem Unfall auf der L261 zwischen Meckenheim und Bonn musste die Straße am frühen Mittwochabend vorübergehend voll gesperrt werden. Nach ersten Informationen ereignete sich der Unfall in Höhe Röttgen in Fahrtrichtung Bonn. Drei Autos waren offenbar in den Unfall verwickelt, zwei Personen wurden dabei verletzt.