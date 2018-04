Baumaßnahmen führen zu einer Sperrung in der Budapester Straße.

BONN. In den nächsten zwei Wochen wird es zu Beeinträchtigungen im Verkehr kommen, da Reperaturarbeiten an der Pestalozzischule durchgeführt werden.

Von Niklas Linnarz, 03.04.2018

Wie die Stadtwerke Bonn mitteilen, wird seit Dienstag ein Leck am Fernwärme-Hausanschluss der Pestalozzischule in der Bonner Innenstadt von BonnNetz repariert. Deshalb werden bis Freitag, 20. April, die reche Fahrspur in Richtung Innenstadt sowie der Fahrradweg für eine Strecke von ungefähr 50 Metern auf der Budapester Straße gesperrt sein.

Die Stadtwerke raten Fahrradfahrern abzusteigen und den Gehweg an der gesperrten Stelle zu nutzen.