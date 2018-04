Bauarbeiten dauern an

Gesperrt: die Alfred-Bucherer-Straße in Endenich. Der Stadt zufolge sollen die Bauarbeiten in dieser Woche abgeschlossen sein.

Endenich. Der Stadt Bonn zufolge laufen die Bauarbeiten auf der Alfred-Bucherer-Straße nach Plan. Im Augenblick ruhe die Baustelle, weil die ausführende Firma auf den farbigen Gussasphalt warte.

Nach wie vor dauern die Bauarbeiten in Endenich auf der Alfred-Bucherer-Straße an. Seit Anfang voriger Woche wird im Teilstück zwischen Wiesenweg und Brahmsstraße die Fahrbahn saniert. Der Straßenabschnitt ist deswegen für den Verkehr komplett gesperrt, was zeitweise zu Staus im Ortskern Endenichs führt. Auch die Busse, die normalerweise dort die Haltestelle „Brahmsstraße“ anfahren, werden umgeleitet.

Die Bauarbeiten werden wie geplant noch diese Woche andauern, teilte Vize-Stadtsprecher Marc Hoffmann auf GA-Nachfrage am Dienstag mit. Im Bereich der Alfred-Bucherer-Straße muss der marode und unebene Pflasterbereich durch eine neue farbige Asphaltbetondeckschicht ersetzt sowie die Entwässerungsrinnen ausgerichtet beziehungsweise erneuert werden. Die Kosten für die Fahrbahnsanierung belaufen sich laut Stadt Bonn auf rund 30 000 Euro.

Wie Hoffmann weiter mitteilte, geht das Tiefbauamt aber davon aus, die Alfred-Bucherer-Straße an diesem Samstag wie geplant fertigstellen zu können. „Im Augenblick ruht die Baustelle, weil wir auf den farbigen Gussasphalt warten. Dieser kann nur hergestellt werden, wenn die Anlage, in der Bindemittel und Zuschläge gemischt werden, sehr genau gesäubert wird, damit kein schwarzes Mischgut das Ergebnis trübt“, erklärte Hoffmann.

Einige Anlieger hatten sich deswegen bereits an den General-Anzeiger gewandt, weil sie sich wunderten, dass es zurzeit auf der Baustelle nicht weitergeht. Die Anlieger können ihre Grundstücke zwar mit dem Auto anfahren, allerdings führt die Sperrung zeitweise im Ort zu Rückstaus und Schleichverkehr in der benachbarten Brahmsstraße und im Wiesenweg. Dort befinden sich jeweils Kindergärten, die trotz der Osterferien in Betrieb sind. Zudem haben Autofahrer in den engen Straßen bei Gegenverkehr immer wieder Probleme, aneinander vorbeizukommen.

Die Linienbusse der Stadtwerke Bonn werden für die Dauer der Sperrung umgeleitet, die Haltestelle „Brahmsstraße“ ist weggefallen. Angefahren werden die Haltestellen „Magdalenenplatz“ und „Pastoratsgasse“ in unmittelbarer Höhe der Matthias-Claudius-Grundschule.