Verdächtige Taschen waren leer

Bonn. An einem Wohnhaus in der Nähe des Bundesrechnungshofs haben Sprengstoffspezialisten am Donnerstagmorgen zwei verdächtige Taschen überprüft. Diese entpuppten sich als ungefährlich. Die Polizei hat die Sperrung des Bereichs aufgehoben.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.10.2017

Am Donnerstagmorgen sind an einem Wohnhaus nahe dem Bundesrechnungshof zwei verdächtige Taschen gefunden worden. Sprengstoffexperten haben den Inhalt der Taschen überprüft. Die Taschen entpuppten sich als leer. Den betroffenen Bereich hatte die Polizei zwischenzeitlich abgesperrt, es kam zu Verkehrsbehinderungen. Inzwischen ist die Sperrung wieder aufgehoben.

Die Sperrungen auf der Adenauerallee sind aufgehoben. Der Verdächtige Gegenstand stellte sich als harmlos heraus — Polizei NRW BN (@polizei_nrw_bn) 19. Oktober 2017

