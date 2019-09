Übergang zur A59 nach Königswinter

Wer in der Nacht auf Freitag auf der A565 von Bonn aus über die Nordbrücke ist, sollte in Beuel abfahren.

Bonn. Wegen Bauarbeiten sperrt der Landesbetrieb Straßen NRW in der Nacht auf Freitag einen Fahrstreifen der A565 Richtung Dreieck Bonn-Nordost. Auch die Auffahrt in Bonn-Beuel ist dann nicht möglich.

Von Andreas Stanetschek, 03.09.2019

Auto- und Lkw-Fahrer, die in der Nacht auf Freitag auf der Autobahn 565 von Bonn aus kommend über die Nordbrücke unterwegs sind und dann auf die A59 in Richtung Königswinter fahren wollen, sollten die Autobahn an der Anschlussstelle Bonn-Beuel verlassen. Wie Straßen NRW mitteilt, wird auf der A565 diesen Donnerstag ab 20 Uhr bis Freitagmorgen 5 Uhr der rechte Fahrstreifen in Richtung Dreieck Bonn-Nordost gesperrt.

Gesperrt ist auch die Auffahrt auf die A565 an der Anschlussstelle Bonn-Beuel in Richtung Siegburg. Umleitungen sind ausgeschildert. Der Grund für die nächtlichen Aktivitäten auf der Dauerbaustelle sind laut Straßen NRW Montagearbeiten von Verkehrszeichenbrücken.