"Alle-mal-Malen-Mann"

Katja und Thomas Rosa mit Emil und Anton schickten uns dieses Bild, das eine Ultraschallaufnahme zeigt. Thomas Rosa schreibt dazu: "Wir haben 2000 bis 2006 in Bonn studiert und haben Jan Loh in dieser Zeit wie im Beitrag beschrieben als Institution kennengelernt und uns in manch einer Zeichnung wiedergefunden. Wir kehrten 2015 für 2 Wochen nach Bonn zurück. Unsere Zwillinge befanden sich in der 18. Schwangerschaftswoche und es bedurfte einer sehr riskanten und außergewöhnlichen Operation, um sie am Leben zu erhalten. Die Uniklinik Bonn ist hierfür führend in Deutschland. In dieser bangen Zeit musste ich die Abende und Nächte außerhalb des Klinikums verbringen und so streifte ich für etwas Ablenkung an bekannten Plätzen und Lokalen vorbei. Eines Abends saß ich im Paulaner und Jan Loh kam herein und fragte wie gewohnt ob er alle Mann malen dürfte. Mir war natürlich nicht nach malen zumute doch als er irgendwann zum nächsten Lokal aufbrechen wollte, bat ich ihn plötzlich zu mir mit der Frage, ob er vielleicht die Zwillinge nach dem Ultraschallbild malen könnte und ich ihn dabei filmen dürfte, um Katja auch abzulenken und sie an die schöne Zeit in Bonn zu erinnern. Heute schmückt dieses Bild von Jan Loh das Kinderzimmer von Anton und Emil und so denken wir auch täglich an ihn, auch wenn er jetzt von uns gegangen ist."