Fraktionssitzung im Freien

Bonn. Die Ratspolitiker mussten ihre Büros im Alten Rathaus wegen Schadstoffbelastung räumen. Das ihnen zugewiesene Interimsquartier ist ihnen zu klein.

Bei Schmuddelwetter und Temperaturen um die sieben Grad hatte sich die Ratsfraktion der Sozialliberalen zu ihrer obligatorischen Montagssitzung getroffen – unter freiem Himmel auf dem Markt vor dem Rathaus. Der Grund: Die Fraktion musste ihre schadstoffbelasteten Büroräume im Erdgeschoss des Rathauses räumen.

Die Stadt hatte zwar flugs ein Provisorium im zweiten Obergeschoss bereitgestellt, doch dort sei für die Fraktionssitzung nicht genügend Platz, erklärte Fraktionsmitglied Sebastian Kelm. Immerhin nähmen regelmäßig bis zu 18 Personen, darunter viele Sachkundige Bürger, an der Sitzung teil. Am Montagabend waren zum Außentermin acht Mitglieder gekommen, um publikumswirksam gegen das Provisorium zu protestieren. Ganz so ungemütlich fanden einige der Sozialliberalen die Freiluftsitzung dann doch, konnten sie dabei ungestört eine Zigarette rauchen. Später zog die Fraktion indes ins Stadthaus um. Vertreter der Verwaltung waren zur Berichterstattung eingeladen, und „ihnen wollen wir natürlich die Kälte nicht zumuten“, sagte Kelm.

Wie berichtet, war nach einer Raumluftmessung in den Büros im Erdgeschoss ein „wahrnehmbarer Geruch“ von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) festgestellt worden. Die Werte seien „grundsätzlich gesundheitlich unbedenklich“ gewesen, hieß es seitens des Presseamtes. Dennoch lässt die Stadt derzeit den Fußboden in dem Büro erneuern. Inwieweit weitere Räume im Erdgeschoss belastet sind, wird derzeit geprüft. Ergebnisse sollen im Laufe der Woche vorliegen.