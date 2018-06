Wetteraussichten

Kinder planschen in einem Garten-Pool.

Bonn. Die letzte Juniwoche endet in Bonn und der Region sommerlich. Sonnenfans können sich in den kommenden Tagen über blauen Himmel und hochsommerliche Temperaturen freuen.

Von Sandra Andritzke, 28.06.2018

Der Sommer ist in der Region angekommen und zeigt sich von seiner besten Seite. Pünktlich zum Wochenende stellt sich in Bonn und der Region sonniges Sommerwetter ein, ein paar harmlose Wolkenfelder stören da kaum. Die Temperaturen steigen über 25 Grad Celsius, es sind sogar Temperaturen bis zu 33 Grad möglich. Tiefstwerte liegen in der Nacht zwischen 16 und 18 Grad.

Und wie geht es weiter? Der Juli startet weiterhin sonnig, ab Mitte der Woche können dicke Wolken die Sommersonne verdecken. In der kommenden Woche bleibt es zwar insgesamt sommerlich warm, jedoch nimmt unter Zufuhr von zunehmend feuchterer Luft die Schauer- und Gewittergefahr wieder zu. Ob allerdings die Siebenschläferregel in diesem Jahr greift und die kommenden sieben Wochen unter dem Motto "Hitze und Blitze" stehen, ist noch nicht sicher.

Bei den steigenden Temperaturen sollte man trinken, und besonders Sonnenanbeter sollten auf ausreichenden Sonnenschutz achten. Auch unsere Tipps für Ausflüge ans Wasser in der Region bieten sich an, um das Wochenende abwechslungsreich zu gestalten. Und eine kulinarische Abkühlung sollte nicht fehlen! Hier gibt es die besten Eisdielen in Bonn und der Region.

