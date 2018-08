Bonn. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und ein gutes Auge haben - das sind wichtige Zutaten für ein starkes Foto. GA-Leser Wim de Vries hat einer Bonner Skulptur so besonderen Ausdruck verliehen.

Von Bernd Linnarz, 16.08.2018

Auf den richtigen Zeitpunkt und den richtigen Standort kommt es an: Beides hat GA-Leser Wim des Vries am Donnerstagmorgen perfekt umgesetzt, als er die Skulptur „ARC '89“ des französischen Künstlers Bernar Venet im Trajektknoten auf der B 9 fotografierte.

Die aufgehende Sonne steht mitten zwischen den oberen Enden der Stahlträger, die üble Bonner Zungen schlicht als „14 Pommes aus 42 Tonnen Cortenstahl“ abstempeln. Für die 17 Meter hohen Einzelsegmente hat Venet einen Neigungswinkel von exakt 89 Grad gewählt. Er will damit an den Fall der Mauer 1989 erinnern, in dessen Folge die Hauptstadt Bonn eine neue Rolle bekam. „ARC '89“ steht seit mehr als zwei Jahren auf dem Kreisel und hat sich zu einem beliebten Fotomotiv an der Friedrich-Ebert-Allee entwickelt.