Kritik an Bonner Stadtverwaltung

Die geplante Bürgerbeteiligung zur Zukunft des Opernhauses ist immer noch nicht beschlossen. Die Stadt will über zwei Varianten abstimmen lassen: Eine Instandsetzung der Oper, des Schauspiels und der Werkstätten in Beuel für rund 130 Millionen Euro, wobei die Kosten für eine Interimsspielstätte aus Holz berücksichtigt wären. Oder einen Opern-Neubau als Einspartenhaus am bisherigen Standort plus Instandsetzung der anderen Häuser (161 Millionen Euro). Die CDU will aber zwei weitere Varianten zur Wahl stellen: Neubau auf dem Parkplatz der Beethovenhalle – den Denkmalschutz und Urheberrechtsinhaber jedoch ablehnen. Und einen Zweisparten-Neubau am Opernstandort – was das Aus für das Schauspiel in Bad Godesberg bedeuten würde. Die Koalitionspartner tragen das nicht mit. Die Grünen haben sich auf die Sanierung der Oper festgelegt. Die FDP will einen Neubau als Einspartenhaus am alten Standort – und zwar kleiner als der Altbau. „Bonn braucht eine Oper“, so FDP-Fraktionschef Werner Hümmrich. „Aber eine, die wir uns leisten können.“