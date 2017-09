Was Krabbeltiere für unsere Böden leisten

Bonn. Es wimmelt nur so von winzigen Krabbeltieren unter unseren Füßen. Das Bonner Museum Koenig zeigt in einer Sonderausstellung die normalerweise für den Menschen unsichtbaren Bodenlebewesen.

Von Susanne Wächter, 08.09.2017

Regenwürmer, Mäuse, Asseln oder Maulwürfe sind uns bekannt. Wie aber steht es mit dem Fadenwurm, dem Springschwanz oder der Thekamöbe? Wie wichtig diese Tiere für das Klima sind, zeigt die Sonderausstellung im Museum Koenig.

Milliarden dieser Lebewesen sorgen unter der Erde dafür, dass der biologische Kreislauf nicht aus dem Ruder läuft. Eine gigantische Zahl, die Professor Willi Xylander, Direktor des kooperierenden Senckenberg-Museums in Görlitz, an einer Schautafel der Ausstellung noch einmal genauer erklärt. „Auf einem Quadratmeter Boden leben mehr Organismen, als es Menschen auf der Erde gibt.“ Es wimmelt nur so vor Mikroorganismen. Einige kennen wir, zumindest namentlich, Milben etwa. Doch sehen können wir diese Tiere normalerweise nicht. In der Ausstellung schon.

Wer die Sonderausstellung durch einen Vorhang betritt, wird quasi geschrumpft und steht einer Raubmilbe gegenüber, die gerade einen Springschwanz mit ihren Mundwerkzeugen erlegt, auch Asseln sind plötzlich so groß wie eine ausgewachsene Ratte. Vier Kammern hat der Besucher zu durchwandern, in denen er diesem Lebensraum ein wenig näherkommt. In der „Kammer des Lebens“ erfährt er die Vielfalt, die Lebensweise und die ökologische Bedeutung der Bodentiere. In der „Kammer der Krümel“ sind einzelne Bestandteile der Böden auf Schautafeln und in -kästen dargestellt.

Die „Kammer des Wissens“ ist aktuellen Forschungsergebnissen gewidmet. Görlitzer Forscher beschäftigen sich zum Beispiel mit der Frage, wie Bodentiere neue Lebensräume erreichen, und entdeckten fliegende Milben, oder dass Fadenwürmer wahre Überlebenskünstler sind. In der „Kammer des Schreckens“ wird den Besuchern der Eingriff des Menschen in die Natur vor Augen geführt. Böden, die sich durch landwirtschaftliche Nutzung verdichten, dass Regenwasser nicht mehr eindringen kann oder asphaltierte Böden, die den Austausch zwischen Boden, Luft und Wasser kappen.

„Damit die Besucher die Ausstellung nicht mit der apokalyptischen Vorstellung verlassen, dass alles zu Ende ist, haben wir die 'Kammer der Visionäre' am Ende eingerichtet“, sagt Xylander. Beispiele, die zeigen, dass es noch nicht zu spät ist. Dass jeder etwas gegen den Klimawandel tun kann. Da sind etwa Birgit Netz-Gerten und Frank Mittelstädt, die einen asphaltierten Hinterhof mit Beeten verändert haben, oder Landwirt Jens Petermann, der seine Ackerflächen fortan naturnäher bewirtschaftet mit Pflanzen, deren Wurzeln den Bodenabtrag verhindern.

Die Ausstellung ist noch bis zum 21. Januar im Museum Koenig, Adenauerallee 160, zu sehen.