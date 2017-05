Bilanz des ersten Freibadtages

Bonn. Am ersten Öffnungstag sind 4400 Gäste in die sechs Bonner Freibäder gekommen. Die Stadt spricht von einem "sehr guten Auftakt" in die Saison. Am Wochenende soll es noch wärmer werden.

Von Alexander Grantl, 26.05.2017

Seit Donnerstag schwimmen, springen und schnorcheln die Bonner wieder in den sechs Freibädern der Stadt. Am ersten Tag haben die Bäder dabei rund 4400 Besucher gezählt. Und am Wochenende könnten es noch mehr Menschen werden, da Temperaturen bis zu 32 Grad erwartet werden.

Wer keine Lust aufs Schwimmbad hat, kann es machen wie Silke Pütsch: Die 43-Jährige kühlt ihre Füße an warmen Tagen gerne im Rhein. „Etwa auf der Höhe des Römerbads geht das ganz gut“, sagte sie. Am Wochenende will sie aber ein wenig im Garten arbeiten und Fahrradfahren. Auch Kim Egeler hat schon Pläne für die warmen Tage: „Ich will auf jeden Fall rausgehen, vielleicht in die Rheinaue, die Sonne genießen, grillen und – naja – putzen muss ich auch. Aber erst, wenn die Sonne untergegangen ist“, erzählte der 30-Jährige.

Diese Freibäder gibt es in Bonn Foto: Benjamin Westhoff Römerbad Das im Norden von Bonn gelegene Römerbad hat zwei Besonderheiten: Ein großes Wellenbad - es ist das einzige in Bonn - und ein Zehn-Meter-Sprungturm machen das Freibad für Besucher attraktiv. Adresse: Bonn-Castell, Eduard-Spoelgen-Straße 11, 53117 Bonn Öffnungszeiten: montags bis freitags: 6.30 Uhr bis 20 Uhr samstags und sonn-/feiertags: 11 Uhr bis 20 Uhr Eintrittspreise: Erwachsene: 4 Euro Kinder und Jugendliche (Von 7 bis 18 Jahren): 2,50 Euro

Foto: Horst Müller Melbbad Das Melbbad in Poppelsdorf ist ziemlich universitätsnah gelegen und wird besonders gerne von Studenten besucht. Seine Wiesen sind größtenteils an einem Hang in Sonnenrichtung angelegt. Auf zwei Feldern können Besucher Beach-Volleyball spielen. Adresse: Bonn-Poppelsdorf, Trierer Straße 59, 53115 Bonn Öffnungszeiten: montags bis freitags: 6.30 Uhr bis 20 Uhr samstags und sonn-/feiertags: 11 Uhr bis 20 Uhr Eintrittspreise: Erwachsene: 4 Euro Kinder und Jugendliche (Von 7 bis 18 Jahren): 2,50 Euro

Foto: Alfred Schmelzeisen Panoramabad Rüngsdorf Die Lage des Rüngsdorfer Schwimmbads ermöglicht einen tollen Ausblick auf das Siebengebirge. Ein ellipsenförmiger Zehn-Meter-Sprungturm ragt aus der Freibadfläche empor und ein Attraktionsbecken hält einen Strudelbereich sowie eine 27,5 Meter lange Rutsche bereit. Ein größerer Spielplatz stellt außerdem für Kinder eine schöne Gelegenheit zum Spielen dar. Adresse: Bonn-Rüngsdorf, Am Schwimmbad 8, 53179 Bonn Öffnungszeiten: montags bis freitags: 6.30 Uhr bis 20 Uhr samstags und sonn-/feiertags: 11 Uhr bis 20 Uhr Eintritsspreise: Erwachsene: 4 Euro Kinder und Jugendliche (Von 7 bis 18 Jahren): 2,50 Euro

Foto: Barbara Frommann Freibad Friesdorf Das "Friesi", wie es oft genannt wird, ist ein kleineres, aber umso gemütlicheres Schwimmbad. Es bietet neben den gewöhnlichen Becken, also Schwimmer-/Nichtschwimmer- und Planschbecken einen Beach-Volleyballplatz, eine Tischtennisplatte, einen Basketballkorb, eine Torwand und auch kleine Fußballtore zum Kicken. Adresse: Bonn-Friesdorf, Margaretenstraße 14, 53175 Bonn Öffnungszeiten: montags bis freitags: 6.30 Uhr bis 20 Uhr samstags und sonn-/feiertags: 11 Uhr bis 20 Uhr Eintrittspreise: Erwachsene: 4 Euro Kinder und Jugendliche (Von 7 bis 18 Jahren): 2,50 Euro

Foto: Max Malsch Ennertbad Das Freibad auf Beueler Rheinseite holt mit aufgemalten Papageien, Affen und exotischen Vögeln karibische Stimmung nach Bonn. Es gibt einen Fünf-Meter-Sprungturm und das Nichtschwimmerbecken ist mit Wasserpilzen und Wasserkanonen sowie einer Rutsche versehen. Adresse: Bonn-Pützchen, Holtorfer Straße 40, 53229 Bonn Öffnungszeiten: montags bis freitags: 6.30 Uhr bis 20 Uhr samstags und sonn-/feiertags: 11 Uhr bis 20 Uhr Eintrittspreise: Erwachsene: 4 Euro Kinder und Jugendliche (Von 7 bis 18 Jahren): 2,50 Euro

Foto: Barbara Frommann Hardtbergbad In Bonn gibt es bislang nur ein einziges kombiniertes Hallen- und Freibad: Das Hardtbergbad. In der Sommersaison interessieren sich viele vor allem für den Freibadbereich. Hier wird mit echtem Nordseesand und ostfriesischen Strandkörben eine wahre Urlaubsstimmung geschaffen. Das Freibad verfügt über eine Wasserrutsche mit einer Länge von stolzen 33 Metern sowie über Wasserpilze und Wasserkanonen im Nichtschwimmerbereich. Ein Beach-Volleyballfeld und ein Sandspielplatz bereichern das Schwimmbad ebenfalls. Adresse: Bonn-Duisdorf, In der Dehlen, 53125 Bonn Öffnungszeiten Freibadteil: montags bis freitags: 6.30 Uhr bis 20 Uhr samstags und sonn-/feiertags: 11 Uhr bis 20 Uhr Eintrittspreise: Erwachsene: 4 Euro Kinder und Jugendliche (Von 7 bis 18 Jahren): 2,50 Euro

Auf der Suche nach dem Lieblingsplatz

Der Lieblingsplatz der beiden bei Sonnenschein ist der Kottenforst. „Da ist es schließlich auch schön schattig“, so Pütsch. „Mir gefällt besonders eine Waldlichtung“, ergänzte Egeler, „ganz oben im Wald, oberhalb von Bad Godesberg, da steht eine Bank, es ist schattig und die Luft ist gut.“

Schatten suchten am Freitagmittag auch Pauline Hadlich und ihre Freundin Saskia Schalenbach. Die beiden 20-Jährigen haben sich einen Platz auf der Poppelsdorfer Allee gesucht. Am Morgen hatten sie sich spontan entschieden, dort zu picknicken: „Das alles haben wir gerade auf dem Weg hierher eingekauft“, erklärte Hadlich und zeigte auf Tomaten, Äpfel und Weintrauben. „Den Rest des Tages heute wollen wir auf jeden Fall in der Sonne verbringen.“ Später soll es noch ans Rheinufer und in einen Beueler Biergarten gehen.

Chaitee, Rhabarberschorle und Cola

Bier gibt’s beim Café-Roller im Hofgarten zwar keines, aber hier verlangen die Kunden auch eher die Klassiker: „Wir verkaufen ganz viel Kaffee und Tee – komischerweise trotz der warmen Temperaturen“, sagte Verkäuferin Katharina, „aber natürlich auch einige Kaltgetränke.“

Im Kühlschrank des mobilen Cafés stehen etwa Chaitee, Rhabarberschorle und Cola. „Bei dem Wetter hier draußen zu arbeiten, ist eigentlich ganz angenehm“, fand die 19-Jährige. „Es ist aber auch noch nicht so heiß hier. Wenn es mal über 30 Grad wird, ist es schon anstrengender.“

Gewitter drohen am Sonntag

Die 49-jährige Elisabeth aus dem Kreis Ahrweiler hat besondere Pläne für das Wochenende: „Ich habe mich mit Freundinnen verabredet – wir wollen hier eine Schifffahrt machen.“ Daher ist sie am Freitag ans Rheinufer gekommen, um sich über Abfahrtzeiten und Preise zu informieren. „Wir haben vor, die Strecke von Remagen bis nach Bonn mit dem Schiff zu fahren.“

Wenn die Wettervorhersage hält, was sie verspricht, will Neomi Lorentz aus Bonn an den Liblarer See im Kölner Süden fahren. „Und später würde ich gerne in Beuel grillen, am Rheinufer“, erzählte die 33-Jährige. „Im Sommer kommen auch meine Freunde lieber auf die Beueler Seite, weil man gut den Sonnenuntergang sehen kann. Im Winter ist die Brücke eher eine Hürde.“ Den Sonnenuntergang sollten die Bonner genießen – denn schon für Sonntagabend und Montag sagt der Deutsche Wetterdienst Gewitter voraus.

Die Besucherzahlen im Einzelnen:

Römerbad: 850

Melbbad: 722

Freibad Friesdorf: 702

Hardtbergbad: 638

Ennertbad: 612

Panoramabad Rüngsdorf: 875

Es sind nur zahlenden Besucher vermerkt; Kinder bis 6 Jahre, die freien Eintritt haben, sind somit in den vorgenannten Zahlen nicht enthalten.

Die Bonner Freibäder haben montags bis freitags von 6.30 (bis 10 Uhr nur Sportbecken) bis 20 Uhr sowie samstags, sonntags und feiertags von 11 bis 20 Uhr geöffnet. An den Freibadkassen werden die vorbestellten Saisonkarten ausgegeben. Weitere Infos zur Bestellung der Saisonkarte und den Eintrittspreisen gibt es unter www.bonn.de/@saisonkarte.