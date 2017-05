Rechenzentrum auf dem Venusberg ausgefallen

Bonn. Ein Softwarefehler hat am Donnerstag mutmaßlich dafür gesorgt, dass ein Rechenzentrum der GFO-Kliniken auf dem Venusberg ausgefallen ist. Betroffen waren acht Krankenhäuser, darunter mehrere in der Region. Der Geschäftsführer schließt einen Hackerangriff aus.

Am frühen Donnerstagmorgen war das Softwareproblem laut GFO-Geschäftsführer Karl Geßmann aufgetreten, wodurch das Rechenzentrum ausgefallen sei. Dadurch hätten acht Krankenhäuser der GFO-Kliniken einen Ausfall ihrer Computersysteme erlebt. "Die Mitarbeiter mussten mit Stift und Papier weiterarbeiten", sagte Geßmann auf Nachfrage des GA. Betroffen gewesen seien unter anderem das Marienhospital am Venusberg und das St. Josef-Krankenhaus in Beuel. Außerdem betroffen waren demnach Krankenhäuser in Troisdorf, Sieglar, Bad Honnef, Brühl, Langenfeld und Wissen.

Aufgrund des Ausfalls habe ein Ausfallkonzept der GFO-Kliniken gegriffen. Patientendokumentation, An- und Abmeldung von Patienten, und die Dokumentation von Laborwerten seien nicht mehr zugänglich gewesen und handschriftlich erfasst worden. "Eine Gefährdung der Patienten hat es aber zu keiner Zeit gegeben", sagte Geßmann. Auf die Versorgung der Patienten habe der Ausfall keine Auswirkungen gehabt. Operationen seien wie geplant durchgeführt worden.

Einen Hackerangriff auf die IT der Kliniken schloss Geßmann aus. Auch auf einen Befall durch Schadsoftware oder Hardwarefehler gebe es keine Hinweise. "Ich hatte anfangs große Sorgen, dass es einen Hackerangriff gegeben haben könnte", sagte Geßmann. "Das konnten wir glücklicherweise aber ausschließen." Zurzeit gehe man sehr stark von einem Softwarefehler als Ursache aus. "Wir sind zurzeit dabei, den Fehler zu eruieren", so Geßmann.

Die hausinterne EDV habe nach Auftreten des Fehlers am frühen Donnerstagmorgen rund um die Uhr gearbeitet, um das Rechenzentrum wieder in Betrieb zu nehmen. Seit Freitagmorgen sei das Problem größtenteils behoben, lediglich die Verwaltung in Olpe sei am Freitagmittag noch betroffen gewesen.