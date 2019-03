Gärten und Parks in Bonn und der Region

Der Frühling ist da, und damit steigt auch die Lust, etwas im Freien zu unternehmen. In einer zehnteiligen Serie widmet sich der General-Anzeiger bis Ostern dem Thema Gärten und Parks. Wir besuchen den Botanischen Garten in Bonn, die Flora in Köln, den Kurpark in Bad Neuenahr, die Schlossgärten in Brühl, schauen uns bei einer Baumschule, in der Klostergärtnerei Maria Laach und in einer Bonsai-Zucht um und geben Tipps für den heimischen Garten.