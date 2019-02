17 Nachhaltigkeitsziele

Wie kann die große Vision einer weltweit nachhaltigen Entwicklung, zu der sich alle Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen mit Verabschiedung der Agenda 2030 am 25. September 2015 verpflichtet haben, von Städten und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen umgesetzt werden? Das war die zentrale Frage des Pilotprojekts „Global nachhaltige Kommune in NRW“, an dem sich die Stadt Bonn beteiligt hat. Als eine von 15 Modellkommunen erarbeitete sie in dem Projekt eine kommunale Nachhaltigkeitsstrategie. Darin werden die in der Agenda 2030 formulierten 17 nachhaltigen Entwicklungsziele (Sustainable Development Goals) auf sechs Themenfelder kommunalen Handelns in Bonn übertragen.