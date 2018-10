Luftreinhalteplan für die Bundesstadt

Köln/Bonn. Stadtverwaltung und Bezirksregierung sind zuversichtlich, Diesel-Fahrverbote in Bonn verhindern zu können. Helfen sollen dabei unter anderem der vollständige Austausch der dieselbetriebenen Busflotte und die Beschlüsse des Diesel-Gipfels.

Oberbürgermeister Ashok Sridharan und Regierungspräsidentin Gisela Walsken zeigten sich am Freitag zuversichtlich, dass die vorgeschriebenen Grenzwerte für Stickstoffdioxid in Bonn kurzfristig eingehalten werden können. Anlass bietet die neue Fassung des Luftreinhalteplans, der vom kommenden Montag an für vier Wochen offengelegt wird.

"Wir wollen Fahrverbote auf jeden Fall vermeiden", sagte Sridharan bei dem Termin in Köln. Konkret sind es der möglichst vollständige Austausch der rund 195 Linienbusse der Stadtwerke mit Dieselantrieb durch Elektrobusse bis zum Jahr 2030, die jüngsten Beschlüsse des Diesel-Gipfels in Berlin und die Maßnahmen als Modellkommune im "Lead City" Projekts, die dabei helfen sollen. Letztere sollen nach dem Willen Sridharans idealerweise mit Bundes- und gegebenenfalls auch Landesmittel über den auf 2019 und 2020 begrenzten Projektzeitraum hinaus weitergeführt werden.

„Die Stadt Bonn steht aber nicht allein in der Verantwortung. Vor allem die Automobilindustrie, aber auch der Bund und gegebenenfalls das Land müssen ihren Beitrag leisten“, betonte der OB. Mit dem Deutschen Städtetag fordert die Stadt Bonn nach wie vor Hardware-Nachrüstungen bei älteren Dieselfahrzeugen.

Nach Angaben der Behörden liegt die Belastung an der Bornheimer Straße bereits jetzt unter dem zulässigen Grenzwert von 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft, Tendenz weiter sinkend. Für Reuterstraße und Belderberg rechne man unter den gegebenen Bedingungen bis zum Jahr 2020 zwar noch mit einer leichten Überschreitung. Zugleich sind die Behörden sicher, dass die genannten Maßnahmen dort so spürbar greifen, dass die bedrohliche Marke in Wirklichkeit in den kommenden zwei Jahren auch an diesen neuralgischen Punkten unterschritten wird.

Fahrverboten für Dieselfahrzeuge wäre damit die rechtliche Grundlage entzogen. Eine entsprechende Klage der Organisation Deutsche Umwelthilfe gegen die Bezirksregierung Köln zur Durchsetzung von Fahrverboten in Köln und Bonn ist beim Verwaltungsgericht Köln anhängig. Verhandlungstermin ist der 8. November.

Der Luftreinhalteplan ist gemäß der Öffentlichkeitsbeteiligung vom kommenden Montag, 15. Oktober, im Internet unter www.bezreg-koeln.nrw.de abrufbar. Vier Wochen lang können dann Ideen und Anregungen bei der Bezirksregierung Köln, Dezernat 53, Zeughausstraße 2-10 in 50667 Köln, eingereicht werden. In Kraft treten soll der neue Luftreinhalteplan dann im Januar 2019.