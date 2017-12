Tipps für die Adventszeit

Bonn. Die Suche nach dem perfekten Weihnachtsbaum erweist sich oftmals als schwierig. Wir geben einige Tipps, worauf Sie beim Baumkauf achten sollten und Sie den Baum möglichst lange frisch halten.

Von general-anzeiger-bonn.de, 13.12.2017

Die einen haben ihn schon geholt, die anderen besorgen ihn erst kurz vor den Feiertagen, doch für alle stellt sich eine Frage: Wie halte ich den Weihnachtsbaum möglichst lange frisch? Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) mit Sitz in Bonn nennt einige Hinweise.

Ein Baum ohne Nadeln ist meist nur noch halb so schön. Damit die Tanne oder die Fichte nach dem Kauf die Wochen vor Weihnachten jedoch ohne Nadelverlust übersteht, sollte dieser frisch geschlagen sein. Wer wissen will, ob er den richtigen Baum gekauft hat, kann dies ganz einfach herausfinden: Die Nadeln sollten glänzen und bei leichtem Schütteln nicht abfallen. Außerdem sollte die Schnittstelle weiß und nicht trocken sein, betont der Naturschutzverband.

Baum vor dem Aufstellen ansägen

Ist der richtige Baum erst einmal ausgesucht, sollte dieser zuhause in einem Eimer Wasser an einer schattigen Stelle oder in einem Raum mit maximal zehn Grad abgestellt werden. Steht nur ein Platz an der Sonne zur Verfügung, sollte der Baum abgedeckt werden. Bleibt der Baum nach dem Kauf noch im Netz, wird weniger Wasser verdunstet. Auch sollte dieser im Freien regelmäßig gegossen werden.

Bevor es ans Aufstellen geht, rät der SDW dazu, den Baum unten anzusägen, da eine frische Schnittstelle mehr Wasser aufnehmen könne. Das Netz sollte einen Tag vor dem Schmücken abgenommen werden, "damit die Äste ihre natürliche Stellung wieder eingenommen haben, bevor es zum letzten Schliff kommt", sagen die Experten.

Der richtige Stellplatz

Auch der richtige Platz im Wohnzimmer sollte gut gewählt sein: Zu nah an einer Heizung oder an einem Ofen tut dem Baum nicht gut, auch sollte nachts die Heizung in dem Raum ausgeschaltet werden. Damit der Baum frisch bleibt, braucht das Grün täglich bis zu zwei Liter frisches Wasser. Das Besprühen der Nadeln mit Wasser verlängere das Leben des Baumes ebenso wie ein Esslöffel Zucker, der in den Baumständer gegeben wird, so die SDW.

Der Großteil der Baumkäufer favorisiert auch in diesem Jahr wieder Exemplare, die größer sind als 1,70 Meter. 53 Prozent der Käufer des Online-Baumhändlers www.meinetanne.de würden eigenen Angaben nach zu solchen Größen greifen. Bei 26 Prozent der Kunden sei der Baum etwa 1,50 Meter und bei 21 Prozent rund 1,30 Meter groß. Im Durchschnitt werden die Bäume in den Wohnzimmern 1,6 Zentimeter größer.