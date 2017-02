Atomkraftwerke in Grenznähe

Bonn. Viele Menschen sorgen sich aufgrund der Sicherheitslücken von einigen Atomkraftwerken in Europa um ihre Sicherheit. Unsere Karte zeigt, wo die AKWs in Grenznähe liegen und wie weit sie von Bonn entfernt sind?

Von Alexandra Mölleken, 08.02.2017

Laut einer Studie des Online-Portals Statista gibt es europaweit 116 Kernkraftwerke. Davon befinden sich sieben in Spanien, 58 in Frankreich, sieben in Belgien, 15 in Großbritannien, eins in der Niederlande, fünf in der Schweiz, neun in Schweden, sechs in Tschechien und acht in Deutschland.

Die deutschen betriebsfähigen Atomkraftwerke sollen planmäßig ab 2022 abgeschaltet werden. Die zwei Reaktorblöcke des Atomkraftwerks von Civaux in Frankreich gelten weltweit als die leistungsstärksten.

Aufgrund einiger aktueller Vorkommnisse und Sicherheitslücken in Atomkraftwerken in Europa sind viele Menschen besorgt. Insbesondere die elf Kernkraftwerke in nächster Nähe zur deutschen Grenze sind für viele Bürger besorgniserregend. Insgesamt haben diese Kraftwerke 23 betriebsfähige Reaktoren.

Wie sicher sind die deutschen Atomkraftwerke? Fragen und Antworten Es ist eine Horrorvision: Terroristen gelingt der Zutritt in ein Atomkraftwerk, sie zünden eine Bombe oder erpressen nukleares Material. Ein solches Szenario galt bislang als unwahrscheinlich. Doch Sicherheitsleute sind nach den Brüsseler Anschlägen alarmiert. ga-bonn.de beantwortet die wichtigsten Fragen.

Wie sicher sind Atomkraftwerke vor Terrorbedrohungen? Das ist schwer zu sagen, weil Details zu Sicherheitslagen oft als vertraulich gelten und unter Verschluss gehalten werden. Ein Stresstest der Reaktorsicherheitskommission hatte 2011 in der Folge der Atomkatastrophe von Fukushima ergeben, dass ältere Anlagen bei einem gezielt herbeigeführten Flugzeugabsturz einen geringeren Schutz bieten als neuere. Nach einer neuen Einschätzung der Umweltorganisation BUND sind die deutschen Atomkraftwerke weiterhin nicht ausreichend gegen Terrorangriffe geschützt. Die vorgesehene Vernebelung der Gebäude, die gezielte Angriffe aus der Luft verhindern soll, schütze die Reaktoren nur minimal.

Können sich islamistische Terroristen getarnt als Mitarbeiter auf ein Kraftwerksgelände schmuggeln? Das ist eine Frage, die seit den Brüsseler Terroranschlägen stark in den Fokus gerückt ist und Ermittler und Fachleute aufgeschreckt hat. So hat ein Dschihadist als Mitarbeiter einer externen Dienstleistungsfirma im Hochsicherheitsbereich des belgischen Kernkraftwerks Doel gearbeitet, bevor er als IS-Kämpfer nach Syrien reiste und dort starb. Zudem soll die Brüsseler Terrorzelle belgischen Medienberichten zufolge hinter einem Spionageangriff gegen einen Atomforscher stecken, der im belgischen Nuklearforschungszentrum CEN in Mol arbeitet. Warum der Wissenschaftler ausspioniert wurde ist unklar. Eine Theorie lautet, dass von ihm radioaktives Material für eine sogenannte schmutzigen Bombe erpresst werden sollte.

Wie werden deutsche Atomkraftwerke intern geschützt? Hierzu gibt es klare Vorgaben durch das Atomgesetz, die die Betreiber von Kernkraftwerken strikt einhalten müssen. Zuständig für die Aufsicht sind die Länderministerien. «Wir haben strenge Auflagen und legen die Maßnahmen fest», betont eine Sprecherin des Düsseldorfer Wirtschaftsministeriums. Die wichtigste Vorkehrung ist die atomrechtliche Zuverlässigkeitsüberprüfung (AtZüV) der Beschäftigten. Danach muss sich das Kernkraftwerkspersonal in der Regel alle fünf Jahre einem solchen Sicherheitstest unterziehen. «Dies wird aber dynamisch gehandhabt», sagte eine Sprecherin der Eon Kraftwerk in Hannover. Die Frist könne auf Veranlassung der zuständigen Ministeriums auch kürzer sein. Erst nach Abschluss der vollständigen Überprüfung werde das Atomkraftwerk von der zuständigen Behörde über das Ergebnis unterrichtet, heißt es ergänzend aus dem Bundesumweltministerium. Besteht kein Zweifel an der Zuverlässigkeit des Beschäftigten, erhält dieser Zutritt zu den für seine jeweilige Tätigkeit notwendigen Bereichen.

Wer führt die Prüfungen durch? In einem dreistufigen Verfahren prüfen die Länderministerien die betroffenen Beschäftigten bei Betreibern und externen Firmen nach sicherheitsrelevanten Kriterien, je nachdem in welchem Bereich sie in einem AKW beschäftigt sind oder sein werden. Der Sicherheitscheck erfolgt anhand von Daten aus Kriminalakten, des Verfassungsschutzes oder auch des militärischen Abschirmdienstes. Eine Geheimschutz-Überprüfung erfolgt nur bei Mitarbeitern, die Zugang zu vertraulichen Informationen haben. In Nordrhein-Westfalen werden im Schnitt jährlich rund 1500 Mitarbeiter aus der Kernforschungsanlage Jülich, dem Atommüll-Zwischenlager Ahaus oder der Urananreicherungsanlage von Urenco in Gronau auf Zuverlässigkeit überprüft. Dabei fallen in der Regel nur wenige Bewerber durch.

Wie schätzen die Kernkraftbetreiber die Sicherheitslage ein? Die Energieriesen Eon und RWE beurteilen sie positiv: «Kerntechnische Anlagen zählen zu den am besten geschützten Industrieobjekten in Deutschland und verfügen über ein umfassendes Sicherungs- und Schutzkonzept», betont eine Eon-Sprecherin. Die Maßnahmen würden regelmäßig überprüft. Das wird auch im Bundesumweltministerium so gesehen: Die deutschen Atomkraftwerke seien umfassend gegen Störmaßnahmen oder sonstige Einwirkungen Dritter, zu denen auch Terrorangriffe zählen, geschützt. (dpa)

Grenznahe Atomkraftwerke

Seit 1973 ist in den Niederlanden das Kernkraftwerk Borssele noch mit einem betriebsfähigen Reaktor aktiv. In Belgien sind es zwei: Das Kernkraftwerk Doel besteht seit 1975 und hat vier Reaktoren in Betrieb. Seit 1975 wird Tihange mit drei betriebsfähigen Reaktoren betrieben und liegt mit rund 130 Kilometern am nächsten an Bonn.

Pannenserie im AKW Tihange 13.08.2015 Tihange 3 wird vorübergehend heruntergefahren Reaktor Tiange 3 hat sich bei der Vorbereitung von Wartungsarbeiten automatisch abgeschaltet. Laut einem Sprecher der Betreiberfirma Electrabel bestand jedoch zu keinem Zeitpunkt Gefahr für Mitarbeiter und Umwelt. Es steht aber noch nicht fest, wann der Reaktor wieder hochgefahren werden kann.

08.08. 2015 Suspendierung von vier Mitarbeitern Zum ersten Mal drohte nach Informationen der Nachrichtenagentur Belga die belgische Atomaufsicht nach diesem Zwischenfall, das Kraftwerk zu schließen. Vorgeworfen wurde den Mitarbeitern ein echter Frevel in einem Atomkraftwerk: "Schlamperei" - Die Mitarbeiter hätten mehrfach Sicherheitsregeln ignoriert. Der Rest der Belegschaft wird zur Nachschulung geschickt. Allein in den sechs vorangegangenen Woche hatte es sechs Verstöße gegen Sicherheitsvorschriften gegeben.

30.11.2014 Explosion in Tihange 3 Um etwa 10.30 schaltet sich Reaktorblock 3 nach einer Explosion von selbst ab, einer der Transformatoren beginnt zu brennen. Electrabel gibt an, es habe lediglich außerhalb des nuklearen Bereichs des Reaktorblocks gebrannt. Schnell sei das Feuer gelöscht gewesen sein, dabei sollen alle Sicherheitsmaßnahmen befolgt worden sein. Der Reaktor wird am 02.12.2014 wieder hochgefahren.

2012 Risse werden im Reaktorblock 2 festgestellt Bereits 2012 steht fest: Im Mantel von Tiange 2 befinden sich Risse. Daraufhin geht der Reaktor für ein Jahr vom Netz. 2013 wird er wieder hochgefahren und aufgrund von Sicherheitsmängeln gleich darauf wieder heruntergefahren. Trotzdem wird der Reaktor in diesem Jahr immer wieder an - und abgeschaltet. Sicherheitstechniker finden in seinem Kern 2.000 Risse mit bis zu neun Zentimetern Tiefe. Der Grund: Die permanente radioaktive Strahlung während des laufenden Betriebs haben den Stahl im Druckbehälter stärker zerrüttet als gedacht. Der Druckbehälter voll Risse ist eigentlich als Schutzhülle im Fall von Explosionen gedacht.

04.10.2010 Säurehaltiges Wasser läuft in die Maas Aus einem Graben laufen etwa 600 Liter säurehaltiges Wasser in die Maas. Der Betreiber Electrabel gibt an, dass dabei keinerlei radioaktives Material ausgetreten sei. Im Flusswasser soll sich die Säure schnell neutralisiert haben.

2002 Druckabfall im Primärkreislauf 2002 hieß es: Noch einmal Glück gehabt. Weil ein wichtiges Ventil aus Versehen geöffnet wurde, fiel der Druck im Primärkreislauf ab und Kühlwasser verdampfte. Eine Kernschmelze wurde glücklicherweise von den Sicherheitssystemen verhindert. Energietechniker stuften den Vorfall als "Störfall", Stufe 2 auf der INES-Skala für nukleare Störfälle, ein. Tschernobyl und Fukushima wurden als "katastrophale Unfälle" gewertet, Stufe 7.

Die Schweiz hat drei ihrer vier Atomkraftwerke derzeit abgeschaltet: Leibstadt (1984) und Gösgen (1979) mit jeweils einem Reaktor sowie Beznau (1969) mit zwei betriebsfähigen Reaktoren sind zurzeit nicht in Betrieb. Als einziges Schweizer Kernkraftwerk ist der eine Reaktor von Mühleberg (1972) aktiv.

In Tschechien ist das AKW Temelín seit 2002 mit zwei Reaktoren betriebsfähig und liegt mit 540 Kilometern als grenznahes AKW am weitesten von Bonn entfernt. In Frankreich sind drei Kernkraftwerke in Grenznähe zu Deutschland aktiv: Cattenom (1986) mit vier Reaktoren, Chooz (1978) und Fessenheim (1978) mit jeweils zwei betriebsfähigen Reaktoren.

Super-Gau in Tschernobyl

Die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl am 26. April 1986 nahe der ukrainischen Stadt Prypjat gilt als der größte Super-Gau in der Geschichte der Atomenergie. Bei dem katastrophalen Unfall kamen laut der Weltgesundheitsorganisation WHO rund 4000 Menschen zu Tode. Insbesondere die Region nordöstlich von Tschernobyl sowie viele europäische Länder waren infolge des radioaktiven Niederschlags verseucht.