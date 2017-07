80 Bier-Stände

Bonn. Die 22. Bierbörse in der Rheinaue wartete außer mit diversen Gerstensaftspezialitäten auch wieder mit viel Musik auf. Unzählige Fotos zeigen, wie das Wochenende in der Rheinaue ablief.

Von Leif Kubik, 23.07.2017

Es roch köstlich: „Als ob man frische Kaffeebohnen gemahlen hätte“, fand Valerie Sittig. Die 31-Jährige hielt ein Bierglas mit dunkelbraunem Inhalt und einer perfekten Schaumkrone in den Händen. Nach dem ersten Schluck verzog sie allerdings schnell die Lippen. „Das ist ist mir zu sauer“, befand die junge Kinderärztin, die sich mit Freunden auf der Bonner Bierbörse in der Rheinaue getroffen hatte, um ihre gerade erst bestandene Facharztprüfung zu feiern.

Kein Problem, denn das Glas mit dem tschechischen Kaffeebier hatte ihr ein Bekannter nur zum Probieren gereicht. Sittig selbst genoss derweil ein belgisches Himbeerbier, und wie in jedem Jahr herrschte auf der Bonner Probierbörse an Auswahl ohnehin kein Mangel: Vom erwähnten Kaffee- über Honig- bis zu Hanfbier reichte das Angebot. Bereits vor dem offiziellen Fassanstich am Freitag durch Bürgermeister Reinhard Limbach konnten die Gäste im größten Biergarten der Stadt an 80 Ständen zwischen noch mehr Biersorten wählen.

Das ließ sich Daniel Röthgen nicht zweimal sagen: Der junge Mann feierte mit seinen Mannschaftskollegen vom Sportverein TB Witterschlick die Sommerpause und die ganze Truppe war wie viele andere Besucher mit Papierkronen einer polnischen Brauerei ausgestattet. Deren Marketing funktioniert also offenbar bestens, aber auch der Geschmack hatte die Sportler überzeugt: „Das ist ziemlich lecker – erinnert ein bisschen an ein bayrisches Helles“, ergänzte einer der jungen Männer.

Weniger kam hingegen das Produkt einer Kölner Trendbrauerei an: „Das hat keinen so positiven Eindruck hinterlassen“, so Röthgen. „Stoppt Bierversuche“ lautete einer der Slogans der kleinen Brauerei und den nahmen die Jungs dann schnell wörtlich. Auf Marketing-Gags wie das Krönchen schien man am Stand von Xingu nicht angewiesen zu sein: „Das ist gefühlt hier die längste Schlange, die ich bisher gesehen habe“, meinte Janina Egen, während sie nach fast zehnminütiger Wartezeit glücklich strahlend ein fruchtiges Bananenweizen ergattert hatte.

Die Kölnerin war mit einer Freundin zum Stand des brasilianischen Brauers gekommen und wartete mit dem Glas in der Hand, ob sich nicht vielleicht auch noch ein Platz in einer der rundum angebrachten Hängematten fände. Dann hätten zum perfekten Tropenfeeling eigentlich nur noch Sambaklänge gefehlt; stattdessen durften sich die Gäste aber am Samstagabend über den Besuch des „Meisters“ freuen: Guildo Horn heizte seinem Publikum wieder einmal mit seiner Band „Orthopädische Strümpfe“ ein.

Öffnungszeiten: Freitag: 15 - 24 Uhr, Samstag: 15 - 24 Uhr, Sonntag: 12 - 21 Uhr. Der Eintritt ist frei.