Klangvoller Einkaufsbummel

Bonn. Vielseitige Musikwelten in der Innenstadt: 14 Bands präsentierten am Samstag ihre Musik kostenlos auf vier Bühnen in Bonn. Zum fünften Mal hatte die Stadt das Festival „Stadtmusik – Eine Stadt klingt“ ausgerichtet.

Von Niklas Schröder, 11.08.2019

Ein Rockiger Gitarrensound hallte zwischen den Gebäudefassaden am Friedensplatz. Die Musikstation des Jugendvereins Kleiner Muck zeigte ihre selbst geförderten Newcomer. Darunter Rockbands wie Twentyseven und Chamistry. „Junge Bands brauchen Spielorte und Übung. Dafür coachen wir jedes Jahr drei Bands und ermöglichen ihnen Studioaufnahmen, Auftritte und begleiten sie bei organisatorischen Fragen“, sagte Katrin Birkhölzer (37). „Vor allem können sich junge Schulbands bei uns melden.“

In der ganzen Bonner Innenstadt richteten sich am Samstagnachmittag neugierige Blicke auf vier Bühnen. Zum fünften Mal hatte die Stadt das Festival „Stadtmusik – Eine Stadt klingt“ ausgerichtet und präsentierte Musikrichtungen von Jazz bis Rock und Weltmusik. So erfolgreich, dass die Menschen am Bottlerplatz dicht gedrängt vor der kleinen Bühne der „Viertelbar“ standen. „Zugabe, Zugabe!“, riefen die Besucher, als die Musik des „Trio Picon“ verstummte. Die Gruppe, bestehend aus Klarinettistin Hannah Heuking, Sängerin und Akkordeonistin Ramona Kozma und Tubist Michael Zimmermann spielte Jiddishen Tango.

Veranstalter Saman Haddad beobachtete die klatschenden Zuschauer und grinste. „Jedes Jahr wird es größer, schon seit Mittag stehen die Menschen hier“, sagte er. Damit die Musiker gut spielten, hatte er in seiner mobilen Bar Leckereien bereitgestellt. „Am Balkan sagt man: ein hungriger Bär tanzt nicht“, erklärte der gebürtige Iraker.

Sonst ist die „Viertelbar“ nur bei ihm zu Hause zu finden: In seiner Küche entstehen „neue Fusionen“ aus allen Musikrichtungen. „Zum Beispiel Jiddisher Tango, das hat man in Bonn noch nie gehört“, sagte Haddad.

Ein paar Meter weiter, auf dem Marktplatz, wurde zu Acoustic Rock getanzt. Hunderte Menschen bewegten sich, mit Rucksack und Einkaufstaschen bepackt, vor der Bühne. Der schnelle Takt der Gruppe „Schlagsaiten Quantett“ ließ die Zuschauer vergnügt klatschen. Ilja Pohl (47) und Melanie Schmitz (44) freuten sich über das Konzert: „Wir finden es super,“ sagte Schmitz. Und Pohl fügte hinzu, dass solche Musikevents ruhig öfters sein dürften. Kurzentschlossen nahm er seine Freundin an die Hand und tanzte mit ihr zur Musik.

Auch Kurt Balzerreit (61) und seine Frau waren begeistert. „Ich finde es klasse, auch mal nicht so bekannte Künstler sehen zu können. Die Konzerte bringen Stimmung in die Stadt“, sagte der Bonner. Er deutete auf die Einkaufstaschen und ergänzte: „Wir haben die Veranstaltung gleich mit einem Einkaufsbummel verbunden und uns auch die anderen Bühnen angeschaut.“

Etwas entspannter ging es am Kaiserplatz zu. Hier hatten es sich die Menschen mit Decken und Campingstühlen bequem gemacht und lauschten den Klängen aus Afrika und Lateinamerika. Für die Stadtmusik war die Location eine Neuheit, denn die Veranstalter Martin Lohnecke und Marc Bierbaums hatten das Projekt „World Music Sounds“ extra gegründet. Passend zur musikalischen Weltreise präsentierten sie unter anderem das Lebensprojekt „Riosenti“, bestehend aus Aline Novaro und ihrem Mann Josue Avaloes, die spanische Lieder mit der Gitarre spielten.