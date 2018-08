Knallbunte Farben

Bonn. 3.. 2.. 1.. Bunt! Bereits im fünften Jahr tauchte Bonn ab in den Farbregen und feierte das Holi Colors Festival. Bereits nachmittags füllte sich das Außengelände des Basecamp, erwartet wurden im Vorfeld rund 2500 Besucher.

Von Eva Kunkel, 18.08.2018

Damit die Farben beim Holi Colors Festival in Bonn voll zur Geltung kommen, rückten die tanzwütigen Gäste alle in weißer Kleidung an. Und die Bedingungen zum Feiern waren Bestens: Die Sonne schien, Snacks und kühle Getränke standen bereit. Eine Chillout-Area und Planschbecken sorgten für Entspannung und Abkühlung. Bis in den späten Abend spielten auf der Hauptbühne lokale und nationale DJs.

Die Headliner waren dieses Jahr „Gestört aber Geil“ und „Stereoact“. Zu jeder vollen Stunde wurde dann der Countdown runtergezählt und die Besucher warfen die Farbbeutel in den Himmel. Den ganzen Tag über hieß es: Farbe ab und - tanzen!