Messstellen in der Stadt

Wie viele Radfahrer täglich und jährlich die Kennedybrücke in Bonn überqueren, zeigt ein Fahrradbarometer an.

BONN. 15 Stationen zählen seit 2015 die Zahl der Radfahrer in Bonn. Im Jahr 2018 stiegen deutlich mehr Bonner auf ihr Rad als noch in 2017 - und das obwohl eine Station wegen Bauarbeiten nicht in Betrieb war.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.01.2019

Als Alternative zu Auto, Bus oder Bahn steigen viele Menschen aufs Fahrrad. So auch in Bonn, wo die Stadt gut nachvollziehen kann, wie viele Personen auf ihren Drahteseln unterwegs sind. Im vergangenen Jahr waren es 8,4 Millionen Radfahrer, die die 2015 eingerichteten Dauerzählstellen für den Radverkehr registrierten. Von diesen gibt es stadtweit 15, wobei die Station am Straßburger Weg aufgrund der dortigen Baustelle am Bonn-Center im vergangenen Jahr nicht in Betrieb war.

Die 8,4 Millionen Radfahrer der 14 Stationen bedeuten verglichen zur Gesamtmessung der 15 Stationen im Jahr 2017 der Stadt zufolge einen Anstieg um 12,5 Prozent. Damals wurden etwa 7,5 Millionen Radfahrer erfasst (2016: 7,26 Millionen). Dass der Trend in der Bundesstadt zum Fahrrad geht, ist angesichts dieser Zahlen nicht zu übersehen: "Dass der Radverkehr im vergangenen Jahr so hohe Zuwächse zu verzeichnen hatte, liegt sicher auch am warmen Sommer. Aber insgesamt nutzen immer mehr Menschen das Fahrrad, gerade auch für Alltagsfahrten wie zur Arbeit oder zum Einkauf", sagt Umwelt- und Verkehrsdezernent Helmut Wiesner.

Ziel sei es, das Fahrradfahren noch attraktiver zu machen. "Deshalb ist die Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur weiter eine wichtige Aufgabe für die Stadt. Mehr Menschen auf dem Fahrrad sind gut für diegesamte Verkehrslage, den Klimaschutz und die Luftreinhaltung in Bonn", so Wiesner weiter.

Mit fast 2,6 Millionen erfassten Radfahrern registrierte die Messstation an der Kennedybrücke die meisten Vorbeifahrten von Radfahrern. Die Zahl bedeutet einen Zuwachs von neun Prozent gegenüber dem Vorjahr und knapp 7100 Zweiräder pro Tag auf der Brücke. "Der Spitzenwert wurde an einem warmen Apriltag erreicht, als fast 13.350 Fahrräder die Rheinbrücke passierten", teilt die Stadt mit. Seit der Installation der Zählstellen im März 2015 waren laut Stadt pro Monat knapp 200.000 Radler im Durchschnitt auf der Kennedybrücke unterwegs.

Deutlich weniger wird die Südbrücke von Radfahrern genutzt: Dort wurden im Monatsdurchschnitt 78.000 Radfahrende gezählt. Auch diese Messstelle hat allerdings Zuwächse zu verzeichnen: Zählte sie in 2017 knapp 1,49 Millionen Zweiräder, waren es in 2018 laut Stadt bereits 1,59 Millionen. Der Spitzenwert für einen einzelnen Tag wurde am 10. April erreicht, als das Barometer 8399 Radfahrerinnen und Radfahrer anzeigte.

Info: Wo sich die Messstellen in Bonn befinden, zeigt eine Karte der Stadt Bonn. Dort erhalten Besucher auch tagesaktuelle Zahlen.