Köln ist billiger

Mit dem Motiv eines 50-Euro-Scheins ist eine Toilettenpapierrolle auf einer Toilette in Chemnitz bedruckt (Archivbild).

Bonn. Das Vergleichsportal Netzsieger hat die Kosten für den Toilettengang in den 50 größten Städten Deutschlands ermittelt, darunter auch Bonn. Diese setzen sich aus dem geltenden Wassertarif und dem Abwasserentgelt zusammen.

Von Sebastian Meltz, 16.11.2017

Man benutzt sie täglich, mal geht es ganz schnell, mal dauert es halt etwas länger. Man weiß in der Regel schon im Kindesalter, was zu tun ist. Was ihre Nutzung allerdings kostet, hat wahrscheinlich kaum einer auf dem Schirm.

Das Vergleichsportal Netzsieger hat jetzt die Kosten für das Spülen nach dem Toilettengang in den 50 größten Städten Deutschlands verglichen. Mit knapp 320.000 Einwohnern ist Bonn natürlich mit von der Partie.

Knapp 50 Euro investieren Bonner demnach durchschnittlich pro Jahr, um ihre Notdurft verrichten zu können. Vorausgesetzt, pro Kopf würde die Toilettenspülung fünf mal täglich bedient. Dass die Spülgewohnheiten an den stillen Örtchen Bonns allerdings keinem festen Muster folgen, geben die Stadtwerke Bonn (SWB) zu bedenken. Nach Einschätzung des Versorgers liegt der durchschnittliche Pro-Kopf-Verbrauch in Deutschland bei etwa 121 Litern pro Tag. Etwa 20 bis 40 Liter entfallen davon auf die Toilettenspülung. Die SWB-Zahlen bestätigen aber die Hochrechnungen des Vergleichsportals Netzsieger.

Besonders auffällig ist der große Preisunterschied im Vergleich zu Köln. Die Domstädter berappen für Klogänge jährlich 15 Euro weniger als Bonner. Das liegt am vergleichsweise niedrigen Preis pro Liter. In Köln liegt der nämlich bei 0,32 Cent und damit 0,14 Cent niedriger als in Bonn.

Der Preis für eine Spülung setzt sich übrigens aus dem geltenden Wassertarif sowie dem Abwasserentgelt zusammen. Die Preise für die Toilettenspülung haben sich im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert.