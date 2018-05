Nach Finanzaffäre

Bonn. Die Gehälter der Mitarbeiter der katholischen Münster-Kirchengemeinde in Bonn sind zum nächsten Monat gesichert. Eine Gemeinde könne nicht pleite gehen, bestätigte die Pressestelle des Erzbistums Köln. Die Verunsicherung ist trotzdem groß.

Laut Erzbistum sind in den Jahren 2009 bis 2014 in der Bonner Kirchengemeinde St. Martin Finanzmittel in Höhe von rund zwei Millionen Euro umgeschichtet worden, sodass das Substanzvermögen aufgebraucht ist. Persönliche Bereicherung wird dem ehemaligen Stadtdechanten Wilfried Schumacher aber nicht vorgeworfen.

Die Staatsanwaltschaft hat noch nicht entschieden, ob sie ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Untreue gegen die Verantwortlichen einleitet. Zunächst müssten die von der Erzdiözese zu dem Fall erstellten Unterlagen geprüft werden, wie Behördensprecher Sebastian Buß am Donnerstag auf GA-Anfrage erklärte: „Und die haben wir angefordert.“ Erst nach dieser Prüfung werde entschieden, ob es zu einem Ermittlungsverfahren oder zu einer Einstellung komme.

Die Zahl der Unterstützer, die eine Petition für den ehemaligen Stadtdechanten unterzeichnet haben, ist groß (siehe Text: „1000er-Marke geknackt“). Unterdessen werden in der Stadt verschiedene Themen diskutiert:

Die Finanzsituation: Die Bonner Kritiker werfen dem Erzbistum unter anderem vor, dass die finanzielle Ausstattung der Innenstadt-Kirchengemeinde mit 30.000 Euro aus Kirchensteuermitteln unzureichend sei – gemessen an den vielfältigen Aufgaben der Citypastoral. Die Pressestelle des Erzbistums hat diese Zahl nicht bestätigt, sondern auf den Finanzbericht 2016 verwiesen, wonach die Gemeinden bistumsweit 243 Millionen Euro für die regionale Seelsorge bekommen haben, als Zuschüsse für Personalkosten, Gebäude und Projekte. Das Seelsorgepersonal wird direkt vom Erzbistum bezahlt. Eine Aufschlüsselung nach einzelnen Gemeinden gibt es in dem Bericht nicht, vielmehr sind Aufgabenbereiche wie Bildung, Kindertagesstätten oder Entwicklungshilfe aufgeführt.

Nach GA-Informationen hat die Pfarrei St. Martin etwa 3300 Mitglieder. Die Münster-Gemeinde ist nicht nur sehr klein, sie ist zugleich der kleinste Seelsorgebereich des Erzbistums.

Die Software

Die Initiatoren der Petition sehen als einen Grund für die Finanzaffäre, dass es Probleme mit der Software gab. Am 1. Dezember 2010 informierte auch der Generalvikar im Amtsblatt des Erzbistums, dass „bedingt durch die Umstellungen auf das neue Finanz- und Rechnungswesen im kirchengemeindlichen Bereich“, derzeit nicht die technischen Voraussetzungen für eine unvermutete Kassenprüfung bestünden. Die Pressestelle bestätigt, dass die Finanzsoftware MACH im Jahr 2008 beim Erzbistum Köln und im Jahr 2009 in den Gemeinden, so auch in Bonn, eingeführt wurde. Ein GA-Leser schildert seine Erfahrung: „Die Beschaffung einer untauglichen Buchführungssoftware hat dazu geführt, dass die Kirchengemeinden gut vier Jahre lang im buchhalterischen Blindflug wirtschaften mussten. Das ist aus meiner Sicht der eigentliche Skandal.“ Dazu sagt die Pressestelle des Erzbistums: „Es ist zutreffend, dass die MACH-Einführung in den Jahren 2009 bis 2012 für die Kirchengemeinden eine große Herausforderung darstellte. Was die wirtschaftliche Schieflage der Kirchengemeinde St. Martin Bonn anlangt, kommt die externe, unabhängige Untersuchung jedoch zu dem Ergebnis, dass diese selbst ohne Jahresabschlüsse erkennbar war.“

Die Nachfolge

Zurzeit übernimmt Schumachers Stellvertreter Pfarrer Bernd Kemmerling die Aufgaben des Stadtdechanten, zusätzlich zur Leitung des Pfarreienverbands Bonn-Melbtal. „Die Ernennung eines neuen Stadtdechanten soll so rasch wie möglich erfolgen, aber hier gibt es keinen generellen Zeitrahmen; die Frist bis zu einer Neubesetzung hängt immer unter anderem vom jeweiligen Einzelfall ab“, teilte das Erzbistum auf Anfrage mit.

Ein neuer Stadtdechant wird vom Erzbischof ernannt. Vorher findet unter anderem eine Anhörung der Priester statt, die im Dekanat ein Amt ausüben. Auch Diakone und Laien im Pastoralen Dienst, der Vorstand des Katholikenrats und gegebenenfalls weitere Personen werden um eine Stellungnahme gebeten. Der Dechant wird für eine Amtszeit von sechs Jahren ernannt. Die Altersgrenze, an der die Tätigkeit spätestens endet, liegt bei 75 Jahren.

Pfarrer Kemmerling hat sich bereits von der Kanzel aus und auf der Internetseite der Gemeinden an die Mitchristen im Pfarrverband gewandt: „Wenn auch die Arbeitsbelastung für mich groß ist, werde ich versuchen, meine Aufgaben in beiden Funktionen – soweit es geht – gerecht zu werden. Bitte haben Sie Verständnis dafür, wenn ich in den kommenden Monaten in unseren Gemeinden nicht so präsent sein werde, wie bisher“, schreibt er. Und: „Beten wir zusammen dafür, dass sich möglichst bald ein guter Nachfolger für Monsignore Schumacher finden wird.“