Auswirkungen im Liveticker

BONN/REGION. Am Dienstag legen Streiks erneut den Bus- und Bahnverkehr in Bonn und der Region lahm. Auch Kitas werden bestreikt. In unserem Liveticker halten wir Sie aktuell über die Folgen auf dem Laufenden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 10.04.2018

Die Gewerkschaften Verdi und Komba haben erneut zum Streik aufgerufen: Den ganzen Dienstag fahren keine Busse und Bahnen der Stadtwerke Bonn (SWB), dementsprechend voll werden am Morgen wohl die Straßen in Bonn und der Region sein. Betroffen sind auch Flughäfen wie der Airport Köln/Bonn.

Dem Presseamt der Stadt Bonn zufolge bleiben am Dienstag auch mehrere Kitas geschlossen, in einigen Tagesstätten sollen Notgruppen eingerichtet werden. Der Streik in den Tageseinrichtungen soll sich am Mittwoch fortsetzen. Auch im Rhein-Sieg-Kreis werden Kitas am Dienstag bestreikt - besonders betroffen sind städtische Kindertagesstätten in Bornheim, Hennef, Sankt Augustin und Troisdorf. Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um den Streik erhalten Sie hier.