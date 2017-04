Vor dem Start in die Freibadsaison

Bonn. In rund vier Wochen geht es wieder los: Die Freibadsaison startet. Vier Euro beträgt der Eintritt in Bonn für eine Tageskarte. Wo steht dieser Preis im Vergleich zu anderen Großstädten und Bädern in der Region?

Von Alexander Hertel, 26.04.2017

Noch spielt das Wetter nicht mit, aber ein bisschen ist es ja auch noch hin, bis die Freibadsaison in Bonn startet. Am 25. Mai soll es losgehen, verrät die Stadt auf ihrer Homepage. Vier Euro kostet dann der normale Eintritt in die Bonner Freibäder. Doch wie hoch ist dieser Wert im bundesweiten Vergleich? Das Vergleichsportal netzsieger.de hat die Eintrittspreise in den 20 größten Städten des Landes verglichen.

Die Erhebung zeigt: Bonn liegt mit vier Euro für die Tageskarte (für Erwachsene und ohne Ermäßigung) ausgehend von der günstigsten Stadt auf Platz sieben und damit im oberen Mittelfeld der Liste. Diesen Platz teilt sich die Bundestadt mit Münster, Essen, Leipzig und Duisburg. Damit liegt die Karte in den Bonner Freibädern auch noch knapp unter dem bundesweiten Durchschnittspreis, der 4,07 Euro beträgt.

Am teuersten ist eine Tageskarte demnach in Köln und Berlin. 5,50 Euro müssen Besucher da für das Badevergnügen auf den Tisch legen. Mit Abstand folgt dann Düsseldorf auf Platz drei: Mit 4,60 Euro ist der Eintrittspreis noch 90 Cent günstiger als bei den beiden Spitzenreitern der Liste. Am günstigsten baden die Anwohner und Besucher übrigens in Hannover. 2,50 Euro verlangen die Bäder da von ihren Gästen für einen Tag.

Bonn im Vergleich zu Freibädern in der Region

Im Vergleich der Bäder in Bonn und der Region liegen die Bonner Preise ebenfalls im Mittelfeld. In den Freibädern in Sankt Augustin, Königswinter und auf der Insel Grafenwerth beträgt der Eintritt für eine Tageskarte ohne Ermäßigung ebenfalls vier Euro. Günstiger ist es nur im Freibad in Rheinbach. Dort bezahlen Besucher zwei Euro. In Remagen und Bornheim hingegen kommen Badegäste mit sechs Euro teurer weg.

Die Freibadsaison in den Bonner Bädern mit Beginn am 25. Mai dauert in diesem Jahr 123 Tage und endet voraussichtlich am Sonntag, 3. September.