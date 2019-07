Partielle Mondfinsternis in Bonn

In der Nacht zu Mittwoch schiebt sich der Mond erneut in den Erdschatten.

Bonn. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch schiebt sich der Mond in den Schatten der Erde. Dieses Mal bedeckt dieser die Mondoberfläche aber nur teilweise. An diesen Plätzen in Bonn und der Region gibt es die beste Sicht.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, genau 50 Jahre nachdem die Mannschaft der Apollo 11 am 16. Juli 1969 zum Mond aufgebrochen ist, ereignet sich wieder eine partielle Mondfinsternis. Dann schiebt sich der Mond erneut in den Erdschatten, der dieses Mal aber nur teilweise die Mondoberfläche verdeckt. Doch anders als bei der letzten Mondfinsternis im vergangenen Januar soll dieses Mal auch die Internationale Raumstation ISS zu sehen sein, so das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR).

Auch in Bonn soll die partielle Mondfinsternis zu sehen sein. Zwar ist der Süden Deutschlands in der Sicht etwas begünstigt, weil der Mond hier doppelt so hoch steht wie im Norden Deutschlands. Trotzdem ist die Mondfinsternis laut DLR in ganz Deutschland zu sehen – vorausgesetzt, man hat klare Sicht. Und das ist laut Michael Klein vom Bonner Wetterportal donnerwetter.de der Fall: "Die Chancen sind ganz gut", sagt Klein. Der am Dienstag tagsüber noch so bewölkte Himmel soll zum Abend hin aufbrechen. Im Norden von Nordrhein-Westfalen sieht die Lage laut Klein allerdings anders aus, denn hierhin ziehen die Wolken dann.

Laut Finsternis-Karte geht der Mond in Bonn um 21.32 Uhr auf, um 22.01 Uhr beginnt die partielle Finsternis und um 23.30 Uhr ist dann die maximale Verdunklung erreicht. Besonders gut zu sehen ist der Mond laut DLR, wenn er ab der Mitte der Finsternis kupferrot leuchtet. Die Farbe liege daran, dass das langwellige rote Licht der Sonnenstrahlen in der irdischen Atmosphäre gebrochen und in Richtung der Oberfläche des Mondes gelenkt wird. Die Internationale Raumstation ISS soll kurz nach 23 Uhr als Lichtpunkt oberhalb des Mondes zu sehen sein.

Das DLR rät dazu, sich einen geeigneten Beobachtungsplatz zu suchen, von dem aus man in südöstlicher Richtung einen freien Blick hat. Künstliche Lichtquellen stören die Sicht, besonders gut ist die Finsternis mithilfe eines Fernglases oder kleinen Teleskops zu sehen. Die Sternwarte Siebengebirge beobachtet die Aktion öffentlich vom Drachenfels-Plateau aus und informiert auch über die Apollo 11.

Weitere Tipps für Aussichtsplätze gibt es hier:

Aussichtsreiche Plätze in der Umgebung Foto: Bernd Rommelrat Drachenfels Der Drachenfels darf als Aussichtspunkt der Region nicht fehlen. Die Sternwarte Bad Honnef bietet hier eine Aktion an.

Foto: Arndt Besucherterrasse Flughafen Köln/Bonn Die Besucherterrasse auf dem Köln/Bonner Airport bietet beste Beobachtungsmöglichkeiten, um ungehindert auf den Himmel zu schauen.

Foto: Michael Schaake Ölberg Der große Ölberg bei Königswinter bietet eine überwältigende Sicht auf den Drachenfels, das Siebengebirge, Bonn und die Umgebung.

Foto: Frank Homann Petersberg Der Petersberg in Königswinter bietet einen wunderbaren Blick auf das Rheintal, den Drachenfels und natürlich den Nachthimmel.

Foto: Alexandra Mölleken Löwenburg Die Löwenburg gehört auch zum Siebengebirge und bietet einen wundervollen Blick auf die umliegenden Berge. Durch wenige Bäume auf dem "Gipfel" hat man auch freie Sicht nach oben.

Alter Fernsehturm Bei Lohmar-Birk steht der alte Fernsehturm. Fährt man von Siegburg-Schreck kommend an ihm vorbei und dann links dem Schild „Sportzentrum“ entlang, kommt man an einen Sportplatz. Zu Fuß umrundet hat man eine wunderbare Sicht auf die Kölner Bucht – und den Himmel.

Foto: Maximilian Mühlens Hofgartenwiese an der Uni Die Hofgartenwiese beim Hauptgebäude der Universität Bonn bietet die Möglichkeit, das Schauspiel entspannt zu beobachten. Einfach eine Decke mitbringen, draufsetzen und zuschauen.

Foto: Stefan Knopp Bonner Rheinauen Die Bonner Rheinauen bieten ebenfalls eine gute Möglichkeit. Auch entlang des Rheins gibt es viele geeignete Stellen, um den Himmel zu betrachten.

Venusberg Der Venusberg bietet mehrere Aussichtspunkte, wo Bonner das Spektakel verfolgen können.

Foto: Axel Vogel Bonner Brücken Auch die Bonner Brücken erlauben einen ungehinderten Blick auf den Himmel. Aber bitte den fließenden Verkehr nicht vergessen!

Foto: Stefan Knopp Kreuzberg Der Kreuzberg zwischen Lengsdorf und Poppelsdorf, der Finkenberg in Beuel oder das Plateau unterhalb des Marienhospitals sind ebenfalls gute Plätze.

Gegen 2 Uhr nachts ist das Schauspiel dann vorbei. Die nächste Mondfinsternis soll nach Angaben des DLR erst in rund drei Jahren zu sehen sein.