Wetteraussichten

Bonn. Stürmisch ist es in den vergangenen Tagen in Bonn und der Region zugegangen. Ein Ende ist nicht in Sicht: Für die kommenden Tage kündigt sich ein weiteres Tief an.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.03.2019

Nach dem Sturm ist vor dem Sturm: Nachdem Tief Bennef über die Rosenmontagszüge wirbelte, bleibt es weiter stürmisch. Über Bonn und der Region fegen am Dienstag weiter Windböen, die eine Geschwindigkeit von 70 Stundenkilometer erreichen können. Dabei bleibt es bei Temperaturen bis zehn Grad meist wolkig.

Am Mittwoch steigen die Temperaturen über die Zehn-Grad-Marke, die Sonne schafft es den Vorhersagen nach nur selten durch die Wolken. Der schwache bis mäßige Wind am Mittwoch wird sich bis Donnerstag verstärken, wenn sich Tief Cornelius breit gemacht hat. Bei Temperaturen bis zu 15 Grad werden stürmische Böen erwartet. Die gute Nachricht: Nach einem bedeckten Morgen soll der Tag meist sonnig bleiben, erst in der Nacht kann es leicht regnen.

Meist sonnig soll es den Vorhersagen auch am Freitag bleiben, allerdings sind bei Werten bis zu zwölf Grad weiterhin starke Windböen zu erwarten. Ein Mix aus Sonne, Wolken und stürmischen Wind erwartet Bonn und die Region wohl auch am kommenden Wochenende.

