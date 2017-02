Vorsichtsmaßnahmen in Bonn und Region

Schon seit elf Jahren ist der "Bonner event sprinter" im Einsatz und dieses Jahr präsentiert er sich den Bonner Jugendlichen in neuer Aufmachung. An Weiberfastnacht steht er am Beueler Rheinufer unter dem Motto "Konfetti statt Koma". Dort können Jugendliche Alkohol gegen Handy-bedienungsfähige Handschuhe, Smoothies, Sandwiches, karnevalistische Haarreifen und vieles mehr eintauschen. Außerdem gibt es Heißgetränke. Die Mitarbeiter der Jugendhilfe Godesheim und der Ambulanten Suchthilfe Caritas/Diakonie messen auch den Promillewert und geben den Jugendlichen Hinweise, ob sie unter Umständen lieber ein Feierstopp einlegen sollten.

Der "event sprinter" ist zunächst beim Tannenbusch-Zug am Samstag, 18. Februar, und Sonntag, 19. Februar, dann beim Stadtteil-Karnevalszug in Ippendorf präsent. An Weiberfastnacht steht der Wagen in Beuel auf Höhe des China-Schiffes am Rheinufer und Rosenmontag in der Bonner Altstadt.