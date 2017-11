Sessionsauftakt in Bonn und Köln

Bonn. Bunte Kostüme im grauen November - darauf freuen sich viele Karnevalisten das ganze Jahr. In Bonn stand die komplette Riege der Bonner Tollitäten zum Sessionsauftakt auf der Bühne am Marktplatz.

Endlich darf wieder ganz offiziell geschunkelt, gebützt und gefeiert werden: Tausende Karnevalisten haben sich seit dem frühen Samstagmorgen zum Auftakt der jecken Session um 11 Uhr 11 in den Hochburgen Köln, Düsseldorf und natürlich auch in Bonn versammelt, um den Beginn der Fünften Jahreszeit gebührend zu feiern - und das trotz dauerndem Nieselregen.

Die zentrale Feier zum 11.11. hat in Bonn, wie traditionell üblich, auf dem Marktplatz stattgefunden. Ab 10.30 Uhr feierten dort mehr als 800 Jecke unter dem Motto "Loss mer fiere un studiere" die große Party. Mit dabei: das Bonner Prinzenpaar, Prinz Dirk II. und seine Bonna Alexandra III., die den jecken Bonnern schon kräftig eingeheizt haben. An ihrer Seite: Kinderprinz Luca I. und Kinder-Bonna Christina I.

Wäscherprinzessin feiert besonderes Jubiläum

Auch die Tollitäten aus Bad Godesberg, Prinz Tobias und seine Godesia Vaness, ließen es sich nicht nehmen, mit den Narren den Startschuss für die neue Session zu feiern. Aus Beuel war Wäscherprinzessin Franzi I. auf die andere Rheinseite gekommen. Sie freut sich ganz besonders auf die jecke Zeit, denn schließlich ist sie die 60. Wäscherprinzessin in der Geschichte des Beueler Karnevals. LiKüRa-Prinzessin Mareike I. vervollständigte schließlich die Riege der Bonner Tollitäten.

Eröffnung der Karnevalssession in Bonn Foto: Holger Willcke

Um das miese Nieselregenwetter bei sechs Grad vergessen zu können, haute Willi Bellinghausen an seinen E-Piano kräftig in die Tasten und sorgte so zusammen mit den Tollitäten und Moderator Steffen Eisel für beste Karnevalsstimmung.

AfterJobParty zur Sessionseröffnung im Brückenforum Foto: Ingo Firley

arita Köllner heizte dann ab 13.30 Uhr auf dem Marktplatz ein. Im Gepäck hat die Sängerin jede Menge Schlager, mit denen sie bis vor kurzem auch noch den Party-Gängern an der Playa de Palma auf Mallorca richtig einheizte. Und der Auftritt in Bonn dürfte sogar ganz besonders freudig ausfallen – schließlich feiert Köllner in diesem Jahr ihr 50. Bühnenjubiläum.

Bad Godesberg feiert unter dem Motto der Session 2017/2018 „Es och verdötsch de janze Welt, mir fiere wie et uns gefällt!“. Der Festausschuss Godesberger Karneval mit den ihm angeschlossenen Vereinen lädt zur Sessionseröffnung auf den Theaterplatz in Bonn-Bad Godesberg ein.

Jecke Stimmung in Köln – Polizei dementiert Bahn-Meldung

Wesentlich voller als in Bonn zeigte sich Köln seit dem frühen Samstagmorgen: Bereits seit 10.30 Uhr war auf dem Heumarkt die maximale Besucherzahl erreicht. Um 11 Uhr war auch der Alter Markt voll ausgelastet, teilte die Kölner Polizei mit. Der Veranstalter lließen keine weiteren Personen mehr auf die Platzflächen.

Für Verwirrung sorgte eine Meldung der Bahn, wonach die Kölner Innenstadt "auf Anordnung der Polizei wegen Überfüllung komplett gesperrt" sei. Die Kölner Polizei wollte diese Sperrung auf Nachfrage jedoch nicht bestätigen: Zwar seien Heumarkt und Alter Markt wie schon in den vergangenen Jahren zum Sessionsauftakt stark überlaufen und der Zugang entsprechend gestoppt, von einer kompletten Sperrung könne aber keine Rede sein.

Foto: Rolf Vennenbernd Gehäkelte Spiegeleier am Hut: Eine Jeckin feiert auf dem Heumarkt in Köln den Beginn der Karnevalssaison.

Das Kölner Dreigestirn präsentierte sich um 11 Uhr 11 zum ersten Mal seinen „jecken“ Anhängern. Seither wird gemäß dem diesjährigen Motto „Mer Kölsche danze us der Reih“ („Wir Kölner tanzen aus der Reihe“) ausgelassen gefeiert. In Düsseldorf ist zur gleichen Zeit der Obernarr Hoppeditz zu Leben erwacht und hat auch bereits seine Spottrede gehalten.

In Köln ist die Polizei mit rund 1000 Beamten zusätzlich im Einsatz gewesen. Auch in Düsseldorf waren mehr Beamte auf den Beinen. In der Domstadt wurden viele Straßen rund um die Partymeile mit Lastwagen, etwa Müllfahrzeugen, und Betonklötzen zum Schutz gegen mögliche Anschläge gesichert. In der Innenstadt gab es zudem ein Fahrverbot für Lastwagen über 7,5 Tonnen.

Die Kölner Verkehrsbetriebe (KVB), die Bahn und der VRS haben mit Sonderzügen für deutlich mehr Fahrten gesorgt. Die meisten S-Bahnen fuhren bis in die Nacht im 20 Minuten Takt.

(Mit Material von dpa)