In unserer Serie "Ich sehe was, was du nicht siehst..." nehmen wir Leser mit an Orte, an die sie sonst nicht kommen. Diesmal gewähren die Stadtwerke Bonn (SWB) einen Blick in den Betriebshof Dransdof.

Von Stephan Werschkull, 02.10.2018

Wenn an der Endhaltestelle alle Fahrgäste aussteigen, schlägt die Stunde der ungefähr 70 Mitarbeiter der Stadtwerke Bonn auf dem Betriebshof Dransdorf. Dorthin fahren die Stadtbahnen, wenn sie nicht eingesetzt werden. Die ungefähr 70 Wagen der SWB werden hier gewartet, repariert und überarbeitet, während die Straßenbahnen auf dem Hof in Beuel versorgt werden.

Dazu gibt es in Dransdorf drei Fachbereiche. In der Automatenwerkstatt geht es um die Fahrscheinautomaten und Ticket-Entwerter. Die Abteilung "Karosserie und Lackierung" kümmert sich um Unfallreparaturen und um die Farben auf den Wagen. Wenn etwa eine Werbeanzeige auf die Bahn gebracht werden soll, wird die Bahn hier foliert. Der größte Fachbereich ist die Werkstatt für Schienenfahrzeuge: Ungefähr 50 Mitarbeiter kümmern sich hier um Wartung, Inspektion und Reparaturen an den Fahrzeugen.

1986 löste Dransdorf Rheindorf ab, wo das alte Depot aus dem Jahr 1906 stand. Seitdem arbeiten dort im Verborgenen die Leute, die die Bahnen am Laufen halten. Jeden Abend um 20 Uhr beginnt das Reinigen aller Wagen. Der Innenraum wird per Hand gereinigt, bei Bedarf fahren die Züge noch durch die spezielle Waschanlage auf dem Gelände. Auch die technischen Kontrollen gehören zum Aufgabenbereich. Alle zwei Tage muss jede Bahn dieser Kontrolle unterzogen werden. Dabei werden Bremsen, Scheinwerfer, Scheibenwischer und Blinker getestet.

Dazu kommen weitere Kontrollen, die sich nach der Fahrleistung der Wagen richten. Etwa alle fünf Monate muss jeder Wagen auf die Drehbank. Dort fliegen dann die Späne, die Räder der Bahnen werden wieder rundgeschliffen.

Die großen Werkstatthallen sind teilweise unterkellert. Dort befindet sich das Lager. Vom einzelnen Sitz über Kupplungen und Schmiermittel bis hin zu ganzen Stromabnehmern lagert hier alles, was nötig ist, damit die Bahnen fahren können. Weil oft die Produktion von Ersatzteilen eingestellt wird, muss hier einiges vorgehalten werden. Außerdem gilt: Wenn ein Ersatzteil bestellt wird, kann die Bahn solange nicht fahren, bis es in Dransdorf angekommen ist.

Während es bei den Arbeiten oft mit viel Krach zugeht, bietet die Werkstatthalle ab und zu auch harmonischere Klänge. Mehrmals wurden hier schon Konzerte des Beethovenfests veranstaltet, das letzte erst am 22. September. Dazu wurde die Halle ausgeräumt, Bahnen und Ersatzteile wichen dann der Bestuhlung für die Konzertgäste. Nach dem Konzert musste schnell wieder zurückgeräumt werden - die Instandhaltung der Bahnen muss schließlich gewährleistet sein.

Stadtbahndepot Dransdorf Foto: Stephan Werschkull Seit 1986 werden in Dransdorf die Stadtbahnen der SWB instandgehalten. Auch Bahnen der KVB werden notfalls dort versorgt.

Foto: Stadtwerke Aus der Luft lässt sich die Größe des Betriebshofes erahnen. Ungefähr 70 Bahnen finden in der sogenannten "Abstellharfe" Platz.

Foto: Stadtwerke In der großen Halle (Bildmitte) befinden sich rechts außen die Waschstraße, mittig die Werkstadt und am linken Rand die Lackiererei.

Foto: Stephan Werschkull Wichtig beim Abstellen der Bahnen: Abends müssen die Bahnen in der Reihenfolge auf die Abstellgleise fahren, in der sie sie morgens verlassen. Deshalb ist selbst das Abstellen der Bahnen genau geplant.

Foto: Stephan Werschkull Tagsüber stehen nur wenige Bahnen auf dem Betriebshof. Diese sind entweder aktuell in Reparatur oder werden als Reserve vorgehalten.

Foto: Stephan Werschkull Ein Stadtbahnwagen wartet auf Einfahrt zur Lackiererei. Dort wird unter anderem Werbung auf das Fahrzeug gebracht.

Foto: Stephan Werschkull Auf die Sicherheit der Mitarbeiter wird in Dransdorf viel Wert gelegt. Insbesondere die Stromversorgung der Bahnen aus der Oberleitung muss bedacht werden.

Foto: Stephan Werschkull

Foto: Stephan Werschkull Diese Bahn steht in der Lackier-Halle. Auch Busse der SWB werden hier lackiert.

Foto: Stephan Werschkull Wie in der Autowerkstatt das Auto, können die Bahnen auf einer Art Hebebühne von unten begutachtet werden.

Foto: Stephan Werschkull Sobald die Bahn aufgebockt ist, kann der Unterboden kontrolliert werden. Auch die Räder können so ausgebaut und separat bearbeitet werden.

Foto: Stephan Werschkull Alternativ können Bahnen auch über eine der "Gruben" fahren. Auch so können die Arbeiter sich den Fahrzeugen von unten nähern.

Foto: Stephan Werschkull Um einzelne Teile besser untersuchen und reparieren zu können, werden diese ausgebaut. Hier ist das Drehgestell eines Wagens ausgebaut worden.

Foto: Stephan Werschkull Dieser Stromabnehmer musste ausgebaut werden. Er wurde neu lackiert. Wenn er trocken ist, wird er wieder auf die Bahn gebaut.

Foto: Stephan Werschkull Die Waschstraße für die Stadtbahnen ist wie eine große Autowaschstraße angelegt. Nur das Dach wird von den Maschinen ausgespart. Dort sitzen die Stromabnehmer.

Foto: Stephan Werschkull Damit die Räder rund bleiben, geht es regelmässig auf die Drehbank.

Foto: Stephan Werschkull Alle fünf Monate fahren die Wagen auf die Vorrichtung.

Foto: Stephan Werschkull Auf der Drehbank fliegen dann die Späne.

Foto: Stephan Werschkull Vor den Spänen wird auch am Bedienpult gewarnt.

Foto: Stephan Werschkull Hinter dieser Theke beginnt das Lager. In hunderten Regalen findet sich hier vom Stromabnehmer bis zum Schmieröl fast alles, was für die Bahnen benötigt wird.

Foto: Stephan Werschkull Falls eine Kupplung kaputtgeht, kann der Zug nicht mehr eingesetzt werden. Um die Ausfallzeit gering zu halten, werden die Kupplungen deshalb ausreichend eingelagert.

Foto: Stephan Werschkull Auch zerstörte Sitze können ersetzt werden. Reserve-Exemplare liegen im Keller des Betriebshofes.

Foto: Stephan Werschkull Teile, die nur vorübergehend ausgebaut sind, werden allerdings in der Halle gelagert und warten dort auf Inspektion und Reparatur.

