Bonn. In unserer Serie "Ich sehe was, was du nicht siehst..." nehmen wir Leser mit an Orte, an die sie sonst nicht kommen. Diesmal gewährt das Bonner Landgericht einen Einblick hinter die Gerichtsräume.

Von Alexander Hertel, 16.10.2018

Im obersten Regalbrett stehen verschiedene Flaschen, von Spirituosen und Bier bis zu Softdrinks. Im Fach darunter finden sich verschiedene Gläser. Einfache Wassergläser stehen dort neben Schnapsgläsern sowie Biergläsern mit und ohne Henkel. Für eine Kneipe oder die eigene Hausbar dürfte dieser Anblick nicht ungewöhnlich sein. Für ein Beratungszimmer für die Strafkammer am Landgericht Bonn allerdings schon - zumindest auf den ersten Blick.

Wie Sprecher Tobias Gülich erklärt, können mit den Flaschen und Gläsern Zeugenaussagen überprüft werden. Beschreibt ein Zeuge ein Glas oder eine Flasche, kann das Gericht ein entsprechendes Exemplar zur Veranschaulichung zeigen. In das Beratungszimmer ziehen sich die Richter zurück, der Öffentlichkeit bleibt dieser Bereich im Regelfall versperrt.

1850 wurde das Landgericht Bonn gegründet, es ist eines der 19 Landgerichte in Nordrhein-Westfalen. Zuvor war für Bonn und die Umgebung das Landgericht Köln zuständig. Die Strafsitzungen fanden damals noch in einem alten Justizgebäude in der Wenzelgasse statt, 1859 wurde der Altbau an der Wilhelmstraße in der Bonner Innenstadt vollendet. Der Altbau wurde in den Jahren von 1901 bis 1904 durch den Anbau des Amtsgerichts komplettiert. 2001 wurden der Saalbau und der Oxfordbau abgeschlossen, zwei Jahre später folge der Alexanderbau und die Eingangshalle.

Heute sind am Landgericht 14 Zivilkammern, 14 Kammern für Handelssachen, acht Strafkammern und eine Strafvollstreckungskammer mit der Ausübung der richterlichen Geschäfte befasst. Das Land- und das Amtsgericht sind durch Flure und Treppenhäuser miteinander verbunden.

In dem Beratungszimmer finden sich neben dem Schrank mit den Flaschen und Gläsern auch noch ein Schädel und eine Karte, auf die die Mordfälle der vergangenen Jahrzehnte markiert sind. Ein Rundgang durch die nicht öffentlichen Bereiche des Gebäudes führt außerdem durch Dutzende Stapel von Akten, sowohl in der Strafkammergeschäftsstelle als auch im Archiv, sowie in ältere Säle des Amtsgerichts, in dem nicht nur Urteile gesprochen werden, sondern manchmal auch Fernsehkameras für TV-Formate laufen.

Hinter den Kulissen des Landgerichts Bonn Foto: Alexander Hertel Das Landgericht verfügt zusammen mit dem Amtsgericht über einen Gebäudekomplex, der sich zwischen der Wilhelmstraße mit dem Eingang, der Oxfordstraße, der Alexanderstraße und dem Annagraben erstreckt.

Foto: Alexander Hertel Die Anzeigen vor den Sitzungssälen. Insgesamt hat das Land- mit dem Amtsgericht 33 Säle und vier Vernehmungszimmer.

Foto: Alexander Hertel Saal S 0.11 ist der größte Verhandlungssaal im Landgericht. Vorne sitzt die Kammer, links davon die Nebenklage, rechts die Verteidigung. Im Stuhl in der Mitte werden die Zeugen vernommen.

Foto: Alexander Hertel 114 Menschen finden im hinteren Bereich Platz.

Foto: Alexander Hertel Bei einem Verfahren des Schwurgerichts, in dem Mord und Totschlag verhandelt wird, sitzen neben dem vorsitzenden Richter und zwei beisitzenden Richtern auch zwei Schöffen.

Foto: Alexander Hertel Ein Blick auf die Tische der Verteidigung. Rechts hinten befindet sich die Tür zum Beratungszimmer, in das sich die Kammer zurückzieht.

Foto: Alexander Hertel Zwei Türen sollen verhindern, dass die Gespräche auf der jeweils anderen Seite gehört werden können.

Foto: Alexander Hertel Ein Blick in das Beratungszimmer.

Foto: Alexander Hertel

Foto: Alexander Hertel Auf dieser Karte sind Mordfälle aus Bonn und der Region der vergangenen Jahrzehnte markiert. Bis Anfang der 2000er Jahre soll diese Karte immer wieder aktualisiert worden sein, erklärt Sprecher Tobias Gülich.

Foto: Alexander Hertel In dem Aktenschrank befinden sich auf den ersten Blick einige skurrile Dinge.

Foto: Alexander Hertel Mit den verschiedenen Gläsern können Zeugenaussagen überprüft werden. Beschreibt ein Zeuge ein Glas, kann das Gericht ein entsprechendes Exemplar zur Veranschaulichung zeigen.

Foto: Alexander Hertel Ähnlich verhält es sich mit den Flaschen in dem Schrank.

Foto: Alexander Hertel Die Herkunft des Schädels ist hingegen unklar.

Foto: Alexander Hertel Die Anlage für das Mikrofon.

Foto: Alexander Hertel Ein Blick in die Strafkammergeschäftsstelle, die aus insgesamt zwei Büros besteht.

Foto: Alexander Hertel Dort finden sich die aktuellen Fallakten der Richter.

Foto: Alexander Hertel

Foto: Alexander Hertel Im Keller des Gebäudes befindet sich das Archiv.

Foto: Alexander Hertel Auf der linken Seite des langen Archivs befinden sich die Beweismittelordner der Strafverfahren.

Foto: Alexander Hertel Während des Verfahrens lagern die Akten im Gericht, im Anschluss gehen sie an die Staatsanwaltschaft, die aktenführend für Strafverfahren ist.

Foto: Alexander Hertel

Foto: Alexander Hertel Auf der anderen Seite des Archivs liegen weggelegte Akten von Zivilverfahren.

Foto: Alexander Hertel

Foto: Alexander Hertel In kleinen Gerichtsräumen wie diesen finden nicht öffentliche Sitzungen statt. Meist werden hier Anhörungen und Widerrufe durchgeführt.

Foto: Alexander Hertel Ein Flur verbindet die beiden Zwillingsbauten des Land- und Amtsgerichtes.

Foto: Alexander Hertel Ein alter Gerichtssaal im Amtsgericht, in dem noch Zwangsverteigerungstermine stattfinden. Dieser Saal dient auch als Drehort. So wurde hier eine Folge der Reihe "Kessler ist..." gedreht, in dem der Comedian Michael Kessler den Politiker Wolfgang Bosbach getroffen hat.

Foto: Alexander Hertel Der alte Sitzungssaal im Amtsgericht.

Foto: Alexander Hertel An der Wand über dem Zuschauerraum wacht Justizia.

Foto: Alexander Hertel In der alten Bibliothek im Amtsgericht finden heute unter anderem Sitzungen statt.

Foto: Alexander Hertel An der Wand hängen Bilder der ehemaligen Präsidenten des Landgerichts beziehungsweise die Vorgängerin des jetzigen Präsidenten

Foto: Alexander Hertel Der Rundgang endet schließlich an der Wilhelmstraße, wo die alten Gebäudeteile des Amts- und des Landgerichtes zu erkennen sind.

Die Serie "Ich sehe was, was du nicht siehst..." gewährt Lesern Eindrücke von Orten, an die sie sonst nicht kommen. In dieser Folge geht es in das Landgericht Bonn.