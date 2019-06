GA-Klimazeitung

Bonn. Celia Schütze zeigt auf, wie Hausbesitzer ihren CO2-Fußabdruck um ein Fünftel senken können. Kompetente Beratung zuvor ist ein Muss, meint die Leiterin der Bonner Energie-Agentur. Die Leiterin der Bonner Energie-Agentur im Gespräch.

Von Martin Wein, 22.06.2019

Die Dämmung von Wohngebäuden kann den Ausstoß von klimaschädlichem CO2 erheblich reduzieren. In Bonn mit seinem hohen Bestand an Altbauten ist das Potenzial dafür groß, sagt Celia Schütze von der Bonner Energie-Agentur. Im Gespräch mit Martin Wein erklärte sie, was es dabei zu beachten gilt.

Klimaschutz ist in den letzten Wochen zum Top-Thema in der öffentlichen Debatte avanciert. Merken Sie das bei Ihrer Arbeit?

Celia Schütze: Die meisten Menschen assoziieren mit Klimaschutz zunächst Fahrradfahren, vielleicht auch den Verzicht auf Fleisch oder auch die Nutzung von Solarenergie. Allerdings treffen Sie mit Ihrer Frage direkt ins Schwarze: Wer seinen eigenen CO2-Fußabdruck senken möchte, der hat beim Verbrauch von Heizenergie fast immer einen sehr wirksamen Hebel in der Hand.

Welchen Anteil am Klimaschutz hat eine effektive Wärmedämmung?

Schütze: Jeder Deutsche verbraucht im Jahr etwa elf Tonnen CO2. In Bonn liegt der Verbrauch deutlich darunter bei 7,2 Tonnen. Die Heizung und das Warmwasser haben einen Anteil von fast zwei Tonnen daran, wenn man seine Wärmeenergie nicht aus erneuerbaren Quellen wie beispielsweise Erdwärme oder Solarenergie bezieht. Dieser Anteil lässt sich mit guter Dämmung und richtigem Verhalten um bis zu 80 Prozent reduzieren. Und das ist mittelfristig nicht nur eine Option. Es ist auch eine Notwendigkeit. Denn bis zum Jahr 2050 haben wir uns in Bonn zum Ziel gesetzt, die Treibhausgasemissionen um 90 bis 95 Prozent gegenüber den Werten von 1990 zu reduzieren. Das entspricht einem verbleibenden CO2-Fußabdruck von circa zwei Tonnen CO2 pro Kopf.

Die Sommer in Bonn werden immer wärmer, die Winter milder. Macht es noch Sinn, überhaupt noch in Gebäudedämmung zu investieren?

Schütze: Das wäre ein recht fatalistischer Ansatz, zu sagen, es ist ohnehin bald so warm, dass wir nicht mehr heizen müssen. Im Winter wird es hier immer noch so kalt, dass man heizen muss. Dabei entsteht CO2. Deshalb ist es vernünftig, eine Gebäudehülle möglichst effizient zu dämmen, dass sie in der kalten Jahreszeit möglichst wenig Wärmeenergie an die Außenluft abgibt. Andersherum hält sie dann auch im Sommer die Gebäude innen kühl.

Welche Einsparungen lassen sich mit einer guten Dämmung denn erzielen?

Schütze: Ein Altbau verbraucht etwa 200 Kilowattstunden Energie pro Quadratmeter. Das lässt sich mit einer guten Gebäudedämmung und moderner Haustechnik auf 15 Kilowattstunden reduzieren.

Wie ist das Potenzial im Bonner Gebäudebestand?

Schütze: 70 Prozent der Bonner Wohnungen wurden vor 1978 gebaut, als die erste Wärmeschutzverordnung in Kraft trat. Wie viele Gebäude pro Jahr saniert werden, wissen wir nicht genau. Im Moment geht man von einer Sanierungsrate von 0,8 Prozent aus. Aber das ist natürlich zu wenig, denn so bräuchten wir ja 125 Jahre, bis alle Gebäude einmal saniert sind. In jedem Fall gibt es noch einiges zu tun.

Wo sollte man anfangen – beim Dach oder bei den Fenstern oder der Fassade?

Schütze: Anfangen sollte man immer mit einer kompetenten Beratung – zum Beispiel kostenlos bei uns oder für 60 Euro durch die Verbraucherzentrale vor Ort. Jedes Haus ist schließlich anders. Bei manchen Vor-Ort-Terminen findet man gleich zur Begrüßung ein Loch in der Haustür – in Form eines Briefkastenschlitzes. Diesen Leuten würde ich raten: Machen Sie ihre Tür dicht, bevor Sie zum Beispiel neue Wärmeschutzfenster bestellen. Es gibt Häuser, in denen der Kellerabgang nicht gedämmt ist. In manchen Dächern steckt noch Mineralwolle von vor 1984, die gesundheitsschädlich sein kann. Grundsätzlich sollte man jedenfalls zuerst den Energieverbrauch senken und das Gebäude dämmen, bevor man an erneuerbare Energieerzeugung denkt. Dann lässt sich umso mehr des Eigenbedarfs durch Sonne oder Holzpellets decken. Und man sollte ein paar Jahre voraus denken. Wer mittelfristig eine Solaranlage anschaffen möchte, sollte das bei einer Dachsanierung statisch mit einplanen. Und eine Außendämmung benötigt einen ausreichenden Dachüberstand.

Sie sprachen die Mineralwolle bereits an: Manche Dämmstoffe sind ihrerseits nicht besonders umweltfreundlich oder gesund. Worauf sollte man bei der Materialwahl achten?

Schütze: Moderne Mineralwolle gilt nicht mehr als gesundheitsgefährlich. Viele Menschen nutzen sie heute wieder, weil sie nicht brennbar ist. Grundsätzlich kommt es auf die Prioritäten bei Preis, ökologischer Verträglichkeit und Wärmespeicherfähigkeit an. Unter den erneuerbaren Materialien empfehlen wir Zellulose, die in das Dach eingeblasen wird. Es braucht relativ wenig Energie, um sie herzustellen. Und die Sorgen vor Mäusen oder Setzungen haben sich in den letzten 20 Jahren im Einsatz nicht bewahrheitet.

Auch der Brandschutz muss beachtet werden. Schließlich können Dämmstoffe die Feuergefahr erhöhen?

Schütze: Diese Frage bekommen wir häufig zu hören. Kein Mensch lässt seinen Dachstuhl abreißen, weil der aus Holz gebaut ist. Bei Dämmstoffen ist das medial stark zum Thema gemacht worden. Wenn beispielsweise eine mit Styropor gedämmte Wand richtig verputzt wurde, dann fängt sie auch nicht Feuer. Zu Unglücksfällen kam es fast nur auf Baustellen, wo die Dämmung noch offen zutage lag. Alle Bauherren, die trotzdem Angst vor einem Brand haben, können auf alternative unbrennbare Dämmstoffe wie Mineralwolle oder Schaumglas setzen. Sie sind allerdings nicht die preisgünstigste Variante.

Wie sieht es überhaupt mit den Kosten aus?

Schütze: Das Dämmen einer Außenwand kostet zwischen 100 und 150 Euro pro Quadratmeter. Bei Fenstern muss man mit 300 bis 450 Euro rechnen. Aber es gibt auch sehr günstige Maßnahmen, die viel bringen. Wer etwa die oberste Geschossdecke, also zumeist den Speicherboden, eigenhändig mit einem Dämmstoff auslegt, der kann schon mit 15 Euro pro Quadratmeter hinkommen, bei einer professionellen Verlegung ab 40 Euro. Ebenfalls günstig sind Maßnahmen zur Optimierung von Heizung und Pumpe. Ein Einfamilienhaus komplett energetisch zu sanieren und vollständig mit erneuerbarer Energie zu versorgen, kann dagegen 180 000 Euro kosten.

Aber es gibt auch Möglichkeiten für staatliche Förderung?

Schütze: Wir haben vor allem das KfW-Programm „Energieeffizient sanieren“. Das gibt es zum Beispiel als Kredit-Variante mit lediglich 0,75 Prozent Verzinsung und einem Tilgungszuschuss je nach Maßnahmenpaket von 3 750 bis zu 27 500 Euro pro Wohneinheit. Auch erneuerbare Energietechnik wird gefördert.

Was muss man in einem effizient gedämmten Gebäuden beachten, damit sich die Vorteile auch ausspielen?

Schütze: Neubauten werden heute luftdicht nach dem Stand der Technik gebaut. Deshalb ist bei Sanierungen vom Dach oder beim Fenstertausch ein Lüftungskonzept obligatorisch. In vielen Fällen ist eine kontrollierte Lüftung erforderlich. Dafür gibt es heute völlig geräuschlose Anlagen. Dabei wärmt die Abluft die kalte frische Luft von außen, sodass die Wärme im Haus bleibt. Die Fenster können natürlich trotzdem geöffnet werden.

Wie sieht es mit Feuchtigkeit aus? Bleibt die nicht im Gebäude?

Schütze: Zwei Personen geben in der Nacht allein mit ihrem Atem knapp einen Liter Wasser an die Luft ab. Zusammen mit dem Duschen und Kochen füllt sich in einem Vier-Personen-Haushalt fast ein Zehn-Liter-Putzeimer am Tag. Auch diese Feuchtigkeit muss abgeführt werden, damit es nicht zur Schimmelbildung kommt.

Und wie ist es nach heißen Tropentagen. Hält die Dämmung dann nicht die Hitze länger im Haus?

Schütze: Sie kommt nach Möglichkeit gar nicht erst rein. Wichtig dazu ist eine ausreichende Verschattung von außen, vor allem bei Dach- und Giebelfenstern. Wenn es nachts kühler wird, sollte man dann die Fenster öffnen. Jeder, der eine Klimaanlage nutzt, sollte dagegen bedenken, dass die nicht nur viel Energie braucht, sondern noch zusätzlich Wärme an die Außenluft abgibt.

Zur Person Celina Schütze hat ab 2011 die Bonner Energie-Agentur aufgebaut und leitet sie seither. Für die gelernte Schreinerin und Diplom-Ingenieurin für Architektur ist Klimaschutz ein Herzensanliegen. Sie hat deshalb ihr eigenes Haus ökologisch saniert, fährt kein Auto und verzichtet mit der Familie neuerdings auch im Urlaub auf Flugreisen.