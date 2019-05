Falsche Polizisten und Enkeltrick

Bonn. In Bonn und der Region kommt es immer wieder zu Anrufen von Telefonbetrügern. Opfer sind häufig Senioren. Die Polizei gibt Tipps, wie man sich gegen falsche Polizisten und andere Betrüger schützt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 02.05.2019

Mehr als 900 Anrufe falscher Polizeibeamter haben die Bonner Ermittler allein in den ersten zehn Wochen des Jahres 2019 registriert, verstärkt in Meckenheim und Swisttal, immer wieder aber auch in Bonn und dem Rest der Region. Immer wieder kommt auch der sogenannte "Enkeltrick" vor oder die Betrüger geben sich als Mitarbeiter von Telekommunikationsunternehmen aus.

Der Trick am Telefon funktioniert durch geschickte Gesprächsführung. Ältere Menschen vertrauen den falschen Polizeibeamten und den anderen Betrügern und stellen ihre Anweisungen zu spät infrage. Wie ein Gespräch mit einem falschen Polizeibeamten verläuft, zeigt dieses Protokoll, das die Redaktion auf Basis von Gerichtsverfahren und Opferberichten aus dem Rheinland rekonstruiert hat. Die Polizei rät: