Rhein in Flammen 2018

Bonn. Perfekte Stimmung bei perfektem Wetter - so lässt sich die Stimmung bei Rhein in Flammen wohl am besten beschreiben. ga-bonn.de war dabei.

Von Michael Wrobel und Stefan Knopp, 06.05.2018

Mit einem imposanten Feuerwerk ist am späten Samstagabend Rhein in Flammen zu Ende gegangen. "Around the world" lautete das Motto in Bonn - und dafür war zuerst eine leuchtende Weltkugel im Nachthimmel zu sehen. Insgesamt 25.000 Schuss wurden laut Feuerwerkerin Brigitte Alef abgefeuert. Besondere Herausforderung: "Wir wollen, dass die Leute sehen, dass es immer um einen anderen Kontinent geht." Und so bekamen die Tausenden Besucher unter anderem Länderflaggen und asiatische Motivbomben sowie einen Regenbogen in den 20 Minuten dauernden Feuerwerk zu sehen.

Das Feuerwerk kam hervorragend an, nach den 20 Minuten gab es lauten Applaus für die Macher. Während das Publikum vor der Hauptbühne aus den Boxen dort auch die Musik dazu hören konnte, blieben die Lautsprecher am Ufer des Sees, von dem man aus einen direkten Blick auf das Feuerwerk hatte, für fast zehn Minuten stumm. Wer nicht auf die Idee kam, die Musik über Radio Bonn/Rhein-Sieg via Smartphone abzuspielen, musste also mit dem optischen Genuss Vorlieb nehmen.

Dafür war das Pyro-Spektakel vom Feinsten.Danach herrschte allenthalben Aufbruchstimmung, während auf der großen Bühne Sir Williams ihren zweiten Auftritt absolvierten - die Robin-Williams-Coverband hatte schon am Nachmittag gespielt. Und weil die Leute alle sehr entspannt - und vielleicht auch sehr müde - waren, gab es kein großes Gedränge und Geschiebe. Aber die Massen suchten sich Wege auch über Wiesen und Böschungen hinab, die Leute eroberten den abgesperrten Teil der Petra-Kelly-Allee, und viele steuerten den neuen Bahnhaltepunkt UN-Campus an. Der stand erstmals den Rhein-in-Flammen-Besuchern zur Verfügung und war vor allem für die, die noch weite Wege nach Köln, Aachen oder Krefeld vor sich hatten, ein Segen.

Der Platz auf dem Bahnsteig Richtung Bonner Hauptbahnhof wurde eng, aber alles blieb ruhig. Vielleicht auch dank der Polizeipräsenz auf dem Bahnsteig. Und Ordner sorgten dafür, dass die Türen der Züge sicher schlossen. So standen die Züge zwar ein paar Minuten dort - Sicherheit geht vor. Auch wenn es in den Zügen eng wurde, war das doch immer noch besser als stundenlang auf den Straßen im Stau zu stehen.

Rhein in Flammen in der Bonner Rheinaue (1)

Rhein in Flammen in der Bonner Rheinaue (2)

Rhein in Flammen auf Insel Grafenwerth

Beste Stimmung herrscht auch auf Insel Grafenwerth.

Rhöndorf feiert ebenfalls mit: Anlässlich ihres 150-jährigen Bestehens feierte der Bürger- und Ortsvereins Rhöndorf ein Rheinuferfest unterhalb des „Bellevue“ auf der Promenade. Auch dort fieberte man dem Feuerwerk entgegen.

Schicken Sie uns Ihre RiF-Fotos

Sie waren vor Ort dabei? Dann schicken Sie uns Ihre Schnappschüsse von Rhein in Flammen an online@ga-bonn.de